شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: تكلفة دعم السولار تخطت الـ400 مليون جنيه يوميا وتكلفة اللتر 33 جنيها عالميا والان مع تفاصيل الخبر

كشفت مصادر مسئولة بقطاع البترول، عن تكلفة دعم السولار تخطت الـ400 مليون جنيه يوميا، وتكلفة دعم البنزين تصل لـ 90 مليون جنيه يوميا، لافتا إلى أن سعر تكلفة لتر السولار عالميا تخطى الـ33جنيها للتر حاليا.

وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن قرار لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية اليوم يأتى فى إطار خطة الوصول إلى نقطة توازن ما بين أسعار البيع فى السوق المحلى وأسعار التكلفة .

وأعلنت لجنة تسعير المنتجات البترولية، عن أنه اعتبارا من الساعه السادسة صباح يوم الخميس الموافق 25 - 7 - 2024 تقرر زيادة اسعار البنزين بأنواعه والسولار والمازوت الصناعي لتكون الاسعار كالتالي:

بنزين 95.. 15 جنيه لتر.

بنزين 92 .. 13.75 جنيه لتر.

بنزين 80 ... 12.25 جنيه لتر.

السولار .... 11.50 جنيه لتر.

والكيروسين .... 11.50 جنيه لتر.

المازوت المورد لباقي الصناعات سعر طن المازوت 8500 جنيه / طن .

وتثبيت المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية.



