شكرا لقرائتكم خبر عن الضرائب المصرية: الممولون ملزمون بإصدار إيصالات ضريبية إلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

- صدور قرار رقم ( ٣٠٢ ) لسنة ٢٠٢٤ الخاص (بالمرحلة الرئيسية الخامسة ) لمنظومة الإيصال الإلكترونى .

أعلنت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية عن صدور قرار رقم (3.2) لسنة ٢٠٢٤ الخاص( بالمرحلة الرئيسية الخامسة ) لمنظومة الإيصال الإلكترونى والذى يلزم الممولين والمكلفين الوارد أسمائهم بالقائمة المرفقة به ، والمعلنة على الصفحة الرسمية لمصلحة الضرائب المصرية ، بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية (إيصالات ضريبية إلكترونية ) على بيئة التشغيل الفعلي عن الخدمات المؤداه أو السلع المباعة للمستهلك النهائي ، وذلك اعتبارًا من ١٥ سبتمبر ٢٠٢٤ ، علما بأنه يمكن الإطلاع على قرار ( المرحلة الرئيسية الخامسة ) لمنظومة الإيصال الإلكتروني ، والقائمة المرفقة به من خلال الرابط التالي الخاص بدليلك للتعامل مع منظومة الإيصال الإلكتروني:

https://www.eta.gov.eg/ar/content/e-receipt-services

ويمكن الاستعلام عن الممولين بقرارات الإلزام بالإيصال الإلكتروني من خلال الرابط التالى :

https://www.eta.gov.eg/ar/ereceipt-inquiry



وأكدت "رشا عبد العال " أن الممولين / المكلفين الملزمين بالقرار رقم ( ٣٠٢ ) لسنة ٢٠٢٤ عليهم الالتزام بشروط التشغيل التكنولوجي المحددة من جانب مصلحة الضرائب المصرية واللازمة لإصدار الإيصالات الضريبية الإلكترونية ، وكذلك عليهم الإلتزام بالتسجيل على البوابة الإلكترونية الخاصة ببرنامج التحفيز ( فاتورتك – حمايتك و جايزتك ) و ذلك إعتبارا من ١٥ سبتمبر ٢٠٢٤ .

وأوضحت " رشا عبد العال " أن المصلحة قامت بتوفير كافة المعلومات حول منظومة الإيصال الإلكتروني من خلال الصفحة الرسمية للمصلحة على الفيسبوك وقناة اليوتيوب ، وأيضا من خلال الموقع الإلكتروني لها ، كما وفرت المصلحة رابط على الموقع الإلكتروني لها يمكن من خلاله إطلاع المجتمع الضريبي على كافة المعلومات الخاصة بمنظومة الإيصال الإلكتروني من خلال (دليلك للتعامل مع منظومة الإيصال الإلكتروني) على الرابط التالي :

https://www.eta.gov.eg/ar/content/e-receipt-services

وطالبت الممولين الملزمين بمنظومة الإيصال الإلكتروني بالدخول على بورتال مصلحة الضرائب المصرية ثم دليلك للتعامل مع الإيصال الإلكتروني لمتابعه كافة الفيديوهات التي تشرح كيفية التكامل مع المنظومة والتعامل معها وكذلك التحديثات الخاصة بكافة المعلومات التي تدعم الممولين.