شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن انخفاض أرباح زين 86% بنهاية النصف الأول والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - انخفضت أرباح شركة الاتصالات المتنقلة “زين”، التي تُعد ثالث شركة للاتصالات النقالة في السوق السعودية، بنسبة 86.37% إلى نحو 172 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح نحو 1.251 مليار ريال في الفترة المماثلة من 2023.

وقالت الشركة، في بيان على “تداول” اليوم (الخميس)، إن الأرباح تراجعت بنسبة 7.89% في الربع الثاني من 2024، إلى نحو 105 ملايين ريال، مقارنة بنحو 114 مليون ريال في الربع المماثل من 2023، بينما ارتفعت الأرباح على أساس ربعي بنسبة 56.7% في الربع الثاني من 2024، مقارنة بنحو 67 مليون ريال في الربع الأول من 2024.

وأوضحت أن سبب انخفاض الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى ارتفاع تكلفة التمويل بمقدار 26.5 مليون ريال؛ بسبب زيادة في أسعار فائدة السايبور والليبور.

وفي المقابل ارتفعت إيرادات “زين السعودية” خلال النصف الأول من عام 2024 مقارنةً مع النصف الأول من عام 2023 بمقدار 273 مليون ريال وبنسبة 5.67%، ويعود ذلك إلى النمو في إيرادات الجيل الخامس، مبيعات قطاع الأعمال، مبيعات الجملة، موسم الحج، بالإضافة إلى النمو في أعمال شركة “تمام”.

وأرجعت الشركة سبب انخفاض الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى زيادة المصاريف التشغيلية بمقدار 38 مليون ريال وبنسبة 6%، وارتفاع مصاريف الخسائر الائتمانية المتوقعة بمقدار 33 مليون ريال.

ووفق البيان، حققت “زين السعودية” زيادة في إيراداتها خلال الربع الثاني من عام 2024 بقيمة 160 مليون ريال، بارتفاع 6.68% عن الربع المماثل من عام 2023، وتعود هذه الزيادة إلى النمو في إيرادات قطاع الأعمال، خدمات الجيل الخامس، ومبيعات الجملة بالإضافة إلى النمو في إيرادات شركة “تمام للتمويل”.