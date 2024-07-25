شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع صادرات روسيا من نفط الأورال إلى أقل مستوياتها خلال عام والان نبدء بالتفاصيل

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خفض الإنتاج

الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات اقتصادية تراجع صادرات روسيا من خام نفط الأورال عبر ميناءي بحر البلطيق خلال الشهر الحالي إلى 3ر5 مليون طن، بما يعادل 25ر1 مليون برميل يوميا، بحسب جداول التحميل التي تم جمعها من وكلاء الشحن البحري في الميناءين.وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن هذه الصادرات ستكون الأقل لخام الأورال عبر موانئ البلطيق منذ يوليو الماضي، في حين كانت الصادرات خلال الشهر الماضي 1ر6 مليون طن بما يعادل 49ر1 مليون برميل يوميا.وبحسب جداول التحميل في ميناء بريمورسك فإن الصادرات من خام الأورال خلال الشهر الحالي تبلغ 9ر2 مليون طن مقابل 3ر3 مليون طن خلال الشهر الماضي.وبلغت الصادرات من ميناء أوست لوجا 4ر2 مليون طن مقابل 8ر2 مليون طن في الشهر الماضي.في الوقت نفسه، من المتوقع وصول الصادرات من خام الأورال وخام سيبيريا الخفيف عبر ميناء نوفوروسيسك على البحر الأسود 99ر1 مليون طن خلال الشهر الحالي مقابل 93ر2 مليون طن خلال يونيو.يذكر أن أغلب صادرات النفط من ميناء نوفوروسيسك تكون من خام الأورال حيث يتم تصدير ما بين 4 إلى 6 شحنات من خام سيبيريا الخفيف شهريا، بحمولة قدرها 80 ألف طن في المتوسط للشحنة الواحدة.يأتي ذلك في حين تعتزم روسيا القيام بخفض إضافي لإنتاجها النفطي خلال أكتوبر ونوفمبر المقبلين وفي الفترة من مارس إلى سبتمبر 2025 لتعويض تجاوزها لحصتها الإنتاجية المتفق عليها في إطار تجمع اوبك بلس خلال الشهور الماضية.