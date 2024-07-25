شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا اليوم الخميس والان نبدء بالتفاصيل

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سوق الأسهم السعودية

الدمام - شريف احمد - أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضًا 75.00 نقطة ليقفل عند مستوى 12026.21 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 6.3 مليارات ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 277 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 54 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 170 شركة على تراجع.وكانت أسهم شركات رتال، والعقارية، والصناعات الكهربائية، وتنمية، وتكافل الراجحي الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات مياهنا، والصقر للتأمين، وسماسكو، والمملكة، والوطنية للتعليم الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.10% و 9.60% .فيما كانت أسهم شركات الصناعات الكهربائية، وسماسكو، وأرامكو السعودية، ومياهنا، وباتك هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، ومياهنا، وسماسكو، والصناعات الكهربائية، والراجحي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 82.88 نقطة ليقفل عند مستوى 26420.01 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 38 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة مليوني سهم.