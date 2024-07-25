شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد: الذهب يتراجع فى مصر للمرة الثانية.. وعيار 21 يسجل 3260 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر موقع الخليج 365 اليوم الخيس عددا من الأخبار الاقتصادية المحلية والعالمية الهامة منها ، الذهب يتراجع فى مصر للمرة الثانية.. وعيار 21 يسجل 3260 جنيها، و وزير الكهرباء من محطة الضبعة: نسعى لتخريج أجيال تمتلك الثقافة والمهارات النووية..

الذهب يتراجع فى مصر للمرة الثانية.. وعيار 21 يسجل 3260 جنيها

تراجع سعر جرام الذهب في مصر خلال التعاملات الصباحية اليوم الخميس 15يوليو 2024 للمرة الثانية ليسجل سعر الذهب اليوم 3260 جنيها وسط تطورات جديدة في السوق العالمي للذهب، ليصبح إجمالي هبوط الذهب 30 جنيها.

وزير الكهرباء من محطة الضبعة: نسعى لتخريج أجيال تمتلك الثقافة والمهارات النووية

تفقد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، ضمت جولاته الميدانية لمتابعة سير العمل والوقوف على الموقف التنفيذى للمشروع القومى للمحطة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة ، اليوم الخميس للمشروع بمدينة الضبعة ، وذلك فى اطار استراتيجية العمل والتواجد الميداني ومراجعة أعمال التنفيذ على ارض الواقع لتقديم الدعم اللازم للحيلولة دون الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنهاء المشروعات فى جميع مواقع العمل التابعة للوزارة

وزير الإسكان يتفقد الموقف التنفيذى لمشروع أبراج الداون تاون بالعلمين الجديدة

اختتم المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولته التى بدأت الـ8 صباح اليوم الخميس، بتفقد الموقف التنفيذى لمشروع أبراج الداون تاون بمدينة العلمين الجديدة، وذلك بعد زيارته لمدينة رأس الحكمة، ومحطة مياه الضبعة، ويرافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وزير قطاع الأعمال يتفقد مصانع النحاس المصرية بالإسكندرية ويبحث خطط التطوير

في إطار الجولات الميدانية المستمرة لتفقد أوضاع الشركات ومتابعة سير العمل ومعدلات الإنتاج وخطط التطوير، أجرى المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، اليوم الخميس، زيارة لشركة مصانع النحاس المصرية التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، والتي تقع بمحافظة الإسكندرية.

وزيرة التخطيط: التوترات الجيوسياسية تفرض تحديات كبيرة على الدول النامية

في إطار مشاركتها في اجتماع وزراء التنمية ضمن فعاليات مجموعة العشرين بالبرازيل، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية بعنوان "الحد من أوجه عدم المساواة والتعاون الثلاثي".

غرفة المطاعم تطالب أعضائها بسرعة تحديث قاعدة بياناتهم لاستكمال خطة تحولها الرقمى

طالبت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية برئاسة ياسر التاجورى، رئيس الغرفة من كافة أعضائها بالجمعية العمومية ضرورة وسرعة تحديث بياناتها وفقاً لما نص عليه المادتين 12 و13 من اللائحة التنفيذية لقانون إتحاد الغرف السياحية والصادرة بقرار من وزير السياحة والآثار برقم 27 لسنة 2024.

البترول: خطة لحفر 5 آبار تنمية جديدة في حقلى شمال صفا والوصل

قام المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية بجولة بحرية لمنصة تسهيلات إنتاج حقل شمال صفا البحرى بمنطقة امتياز شمال شرق رمضان بخليج السويس التابع لشركة بترول خليج السويس (جابكو) بالتعاون مع شركة دراجون الإماراتية، حيث تابع بدوى مع العاملين على متن المنصة البحرية سير العمل والتقنيات المستخدمة فى عمليات الحفر البحرى لتنمية الآبار المكتشفة لتعظيم معدلات إنتاج البترول والغاز بما يدعم الاقتصاد الوطنى.

ابدأ: إطلاق أولى ورش العمل لمناقشة التحديات بقطاع صناعة الأجهزة المنزلية.. فيديو

أطلقت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة "ابدأ" أولى ورش العمل لمناقشة التحديات في قطاع صناعة الأجهزة المنزلية، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بزيادة نسب المكون المحلي الصناعات المختلفة، حيث جمعت الورشة شركاء ابدأ من كبار المصنعين مثل مجموعة "العربي"، و"فريش"، و"راجاميك"، إلى جانب شركات عالمية مثل "سامسونج" و"هاير" و"ميديا" وغيرهم، وبمشاركة اتحاد الصناعات المصرية، والمجالس التصديرية، وأكاديمية البحث العلمي.

الاتصالات: مشروعات لحصر أصول "الزراعة" واستخدام الذكاء الاصطناعى لبناء خريطة زراعية

عقد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى اجتماعًا بمقر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالعلمين؛ تم خلاله مناقشة مستجدات العمل فى مشروعات التعاون المشترك بين الوزارتين للتطوير التكنولوجى والتحول الرقمى بوزارة الزراعة.

الضرائب المصرية: الممولون ملزمون بإصدار إيصالات ضريبية إلكترونية

أعلنت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية عن صدور قرار رقم (3.2) لسنة ٢٠٢٤ الخاص( بالمرحلة الرئيسية الخامسة ) لمنظومة الإيصال الإلكترونى والذى يلزم الممولين والمكلفين الوارد أسمائهم بالقائمة المرفقة به ، والمعلنة على الصفحة الرسمية لمصلحة الضرائب المصرية ، بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية (إيصالات ضريبية إلكترونية ) على بيئة التشغيل الفعلي عن الخدمات المؤداه أو السلع المباعة للمستهلك النهائي ، وذلك اعتبارًا من ١٥ سبتمبر ٢٠٢٤ ، علما بأنه يمكن الإطلاع على قرار ( المرحلة الرئيسية الخامسة ) لمنظومة الإيصال الإلكتروني