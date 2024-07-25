شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 10 قطاعات بالبورصة خلال تعاملات الأسبوع المنتهى على رأسها "المنسوجات" والان مع تفاصيل الخبر

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، إذ ارتفعت 10 قطاعات على رأسها المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 6.3%، أعقبه قطاعا الطاقة والخدمات المساندة، والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 4.9%، 4%، على التوالي، يليهما قطاعا البنوك، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 2.8%، 2.1%، على التوالي.

وصعد قطاعا الخدمات التعليمية، ومواد البناء بنسبة 1.9%، وقفز قطاعا السياحة والترفيه، والموارد الأساسية بنسبة 1.9%، 1.7%، على التوالي، وزاد قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.8%.

فيما تراجعت 6 قطاعات على رأسها التجارة والموزعون بنسبة 4%، أعقبه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 2%، يليه قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.7%، وهبط قطاعات العقارات، والرعاية الصحية والأدوية، وخدمات النقل والشحن بنسبة 0.9%، 0.6%، 0.2%، على التوالي.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد ارتفع بنسبة 1.52% ليغلق عند مستوى 29090.57 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 3.06% ليغلق عند مستوى 6694.64 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" نموًا بنسبة 2.30% ليغلق عند مستوى 9590.55 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 35671.78 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 6438.19 نقطة.

وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 31.7 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 1.983 تريليون جنيه، بنسبة نمو 1.6%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.247 تريليون جنيه إلى 1.262 تريليون جنيه، بنسبة نمو 1.2%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 415.9 مليار جنيه إلى 428.1 مليار جنيه بنسبة نمو 2.9%.

كما ارتفع رأس المال للمؤشر الأوسع نطاقًا من 1.662 تريليون جنيه إلى 1.690 تريليون جنيه بنسبة نمو 1.6%، وصعد رأس المال السوقي لبورصة النيل من 3 مليارت جنيه إلى 2.5 مليار جنيه بنسبة انخفاض 16.2%.