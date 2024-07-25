شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب في مصر تتراجع 40 جنيها وعيار 21 يسجل 3250 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

تراجع سعر الذهب في مصر خلال التعاملات المسائية بحوالي 10 جنيهات ليصبح إجمالي هبوط الذهب في مصر 40 جنيها منذ أمس الأربعاء وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 3250 جنيها.

سعر الذهب في مصر

عيار 24 يسجل 3714 جنيها.

عيار 21 يسجل 3250 جنيها.

عيار 18 يسجل 2786 جنيها.

عيار 14 يسجل 2167 جنيها.

الجنيه الذهب 26000 جنيه.

انخفض سعر الذهب المحلي في ظل تراجع أسعار الذهب العالمي ليفقد الذهب المحلي الدعم ويتراجع منذ جلسة الأمس وذلك على الرغم من استقرار سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية، بالإضافة إلى استمرار تراجع الطلب على الذهب المحلي.

تراجع سعر أونصة الذهب العالمي الارتفاع وسجلت أدنى مستوى منذ أسبوعين تقريباً عند المستوى 2365 دولار للأونصة، حيث أغلق الذهب تداولات الأمس تحت المستوى 2400 دولار، وبالتالي قد نشهد تغيرات في سعر الذهب وفقاً لنتائج البيانات التي تصدر اليوم وغداً.

كسر سعر الذهب للمستوى 2365 دولار للأونصة يدفعه إلى مستويات 2350 ثم 2325 دولار للأونصة، بينما ارتداد السعر لأعلى يتطلب استقرار السعر فوق المستوى 2385 دولار للأونصة، ثم تحقيق اغلاق أسبوعي فوق المستوى المحوري 2400 دولار للأونصة.



