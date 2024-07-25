تباين أسعار النفط خلال تعاملات اليوم

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تباين أسعار النفط

الدمام - شريف احمد - سجلت أسعار العقود الآجلة للنفط تذبذبا واضحا خلال تعاملات اليوم الخميس حيث يقيم المستثمرون مزيجا من البيانات المتباينة لأكبر اقتصادين في العالم.وجرى تداول خام غرب تكساس الوسيط، وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي، حول 80 دولارا للبرميل بعد تراجعه إلى أقل مستوياته منذ أوائل الشهر الماضي.وياتي ذلك في الوقت الذي خفضت فيه الصين أسعار الفائدة بهدف تحفيز الاقتصاد، في حين أظهرت البيانات الأمريكية نمو الاقتصاد الأمريكي بأكثر من التوقعات خلال الربع الثاني من العام الحالي.وتراجع سعر النفط الخام عن ذروته في بداية الشهر الحالي، في ظل المخاوف من تراجع الطلب على الطاقة مع تباطؤ الاقتصاد الصيني، إلى جانب المبيعات الكثيفة من جانب المتعاملين في السوق اتساقا مع توصيات خبراء أسواق المواد الخام بشكل عام.وتراجعت واردات الصين من النفط الخام، والتي تأتي من مختلف مناطق العالم سواء روسيا أو الشرق الأوسط أو الأمريكتين، خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 3ر2% عن الفترة نفسها من العام الماضي.وبحلول الساعة الـ11 و53 دقيقة صباحا بتوقيت نيويورك، ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط بمقدار 48 سنتا إلى 07ر78 دولارا للبرميل تسليم سبتمبر المقبل، في حين ارتفع سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي بمقدار 21 سنتا إلى 92ر81 دولارا للبرميل تسليم سبتمبر المقبل.