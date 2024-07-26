شكرا لقرائتكم خبر عن صادرات مصر من السلع الغذائية ترتفع إلى 369 مليون دولار فى أبريل الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تطور الصادرات المصرية من السلع الغذائية في الفترة الأخيرة.

وقالت بيانات الجهاز، إن إجمالى الصادرات المصرية من السلع الغذائية ارتفعت بشكل ملحوظ في شهر أبريل الماضي، وسجلت نحو 369 مليونا و38 ألف دولار، ارتفاعا من 327 مليونا و97 ألف دولار في شهر أبريل عام 2023، بزيادة بلغت قيمتها نحو 41 مليونا و941 ألف دولار.

وتشير البيانات إلى قائمة لأهم السلع التي ارتفعت صادراتها في شهر أبريل الماضي، ومنها عصير برتقال المجمد وبلغت قيمة صادراته نحو 12 مليون و363 ألف دولار، بينما كانت نحو 3 ملايين و357 ألف دولار في شهر أبريل عام 2023 ، بزيادة بلغت قيمتها نحو 9 ملايين دولار، يليها صادرات الزيتون بنوى محضر وبلغت قيمة صادراته نحو 6 ملايين و650 ألف دولار في شهر أبريل الماضي، مقابل 2 مليون و721 ألف دولار في نفس الشهر عام 2023، بزيادة بلغت قيمتها نحو 3 ملايين و329 ألف دولار.

وساهم ارتفاع قيمة الصادرات المصرية في خفض قيمة العجز فى الميزان التجارى ليسجل 2.68 مليار دولار خلال شهر أبريل 2024، مقابل 2.75 مليار دولار لنفس الشهر مـن العام السابـق بنسبــة انخفاض بلغت 2.5٪.