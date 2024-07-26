شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الفراخ البيضاء فى الأسواق اليوم الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

استقرت بورصة الدواجن في مصر عند أدنى مستوى في شهرين تقريبا لتسجل أسعار الفراخ البيضاء مستويات 70 جنيها تسليم أرض المزرعة ويصل السعر النهائي للمستهلكين 80 إلي 85 جنيها للكيلو تقريباً مقابل مستويات وصلت إلي 95 جنيها للمستهلكين



وسجل سعر البيض في الأسواق استقرارا لتسجل الكرتونة 142 جنيها للبيض الأبيض و 137 جنيها للبيض البلدي و 149 للبيض الأحمر، بجانب تكاليف النقل ومكاسب التجار



وكانت أسعار الفراخ البيضاء قد بدأت تشهد هبوط ملحوظ في المزارع من مستويات 90 إلي 85 جنيها ثم إلي 75 وصولا إلي 72 جنيها في تداولات اليوم



أسعار الدواجن خلال الفترة الحالية في أدنى مستويات لها منذ شهرين تقريباً مع هبوط في أسعار الفراخ البيضاء في المزارع من 95 إلي 72 جنيها.