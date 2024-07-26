شكرا لقرائتكم خبر عن بتروبل: 14 فرصة متاحة للاستكشاف ومخطط حفر بئرين بجنوب فيران والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الجولة التفقدية للمهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية بحقول الصحراء الشرقية عقد ورشة عمل لعدد من شركات الإنتاج بالمنطقة ( بترول خليج السويس جابكو، بترول بلاعيم بتروبل، بتروجلف مصر، السويس للزيت سوكو، وشقير البحرية للزيت أوسوكو ) تم خلالها عرض الخطط الإنتاجية والتنموية التى تنفذها الشركات الخمس.

وأكد بدوى أن رحلة قطاع البترول فى العمل على تذليل التحديات وزيادة عمليات الاستكشاف والإنتاج والتنمية، مرهونة بالالتزام بالتشغيل الآمن وتأصيل ثقافته لدى الجميع، وأن هذا أمر لا تهاون فيه، لافتاً إلى أن الكل مكلف بالمشاركة فى زيادة ساعات العمل الآمن والحفاظ على الكوادر العاملة وتطبيق كافة الاشتراطات اللازمة لذلك، موصياً الجميع بالتعامل الآمن وعدم الحيود عن ذلك تحت أى مبرر، مهما كانت الرغبات والضغوط، خاصة أنها لا تنتهى.



وأكد الوزير على أن الالتزام بالتشغيل الآمن والحفاظ على صداقة صناعتنا للبيئة وتطوير وتدعيم ذلك باستمرار عناصر أساسية لتحقيق الاستدامة وإيجاد بيئة جاذبة لمزيد من الاستثمارات لدعم خطط النمو والتنمية ومنها خطط توفير احتياجات السوق المحلى، مؤكداً دعمه الشخصى للأفكار والابتكارات والحلول القابلة للتطبيق والتحول الرقمى وإضافة تقنيات حديثة باستمرار لدعم خطط وجهود زيادة الإنتاج فالكل مشارك ومسئول، فجميعنا نعمل جنباً إلى جنب، ووجه رسالة للعاملين بأن الوزارة وهيئة البترول والشركات القابضة منفتحون على تلقى ومناقشة كافة الاقتراحات التى تساهم فى النمو وزيادة معدلات الإنتاج.

جابكو : نشاط استكشافى وإنتاجى وطفرة فى تطبيق برنامج سلامة الأصول

واستعرض المهندس صلاح عبدالكريم رئيس شركة جابكو ما حققته فى مجال السلامة وزيادة الإنتاج وسلامة الأصول، مشيراً إلى حفر 5 آبار جديدة فى منطقة كشف شمال صفا وكذا حفر بئرين استكشافيين جديدين بناء على نتائج المسح السيزمى الجديد لمناطقها، وخطتها فى استبدال ضواغط الغاز المخصصة للرفع الصناعى للزيت باستثمارات حوالى 80 مليون دولار، وتحقيقها طفرة كبيرة فيما يخص سلامة الأصول من خلال استبدال خطوط الإنتاج القديمة باستثمارات حوالى 110 ملايين دولار، كما أوضح موقف تأهيل وتدريب العاملين والتقدم المحقق فيما يخص تطبيق التحول الرقمى ونظام الساب ورقمنة الأداء وإدخال الذكاء الاصطناعى لتحسين إنتاجية الآبار.

بتروبل : حلول غير تقليدية لتنمية حقول سيناء ومواجهة التحديات

وأوضح المهندس خالد موافى رئيس شركة بتروبل أن الشركة لديها 14 فرصة متاحة للاستكشاف بإجمالى احتياطى 55 مليون برميل ومخطط حفر بئرين استكشافيين بمنطقة جنوب فيران باحتياطى يقدر 4 مليون برميل ومنطقة أ -8 باحتياطى 4 مليون برميل وبمعدل إنتاج يصل إلى 2000 برميل يومياً، وأنه نظراً لتقادم حقول الزيت بسيناء ( أكثر من 70 عاماً) كان ولابد من وجود حلول غير تقليدية للتنمية لذا اتجهت الأنظار لتنمية الخزانات الغير تقليدية فى الإنتاج ذات النتؤات باحتياطى متبقى يقدر بحوالى 5ر10 مليون برميل، موضحاً خطة تغلب بتروبل على التحديات ومنها التراكيب الجيولوجية المعقدة فى خليج السويس والإنتاج الكلى البالغ نسبة 91% من الاحتياطى المعلن ونقص الأماكن السطحية على المنصات البحرية لحفر الآبار الجديدة نتيجة ازدحام المنصات وتقادم التسهيلات السطحية ومحطات المعالجة لذا يتم إجراء دراسات هندسية حديثة لاستمرار استخدام تلك الأصول إلى جانب العمل على زيادة عمليات الحفر.

سوكو : نتكامل بتسهيلاتنا مع الشركات بالمنطقة وننمى طبقات جديدة

واستعرض المهندس محمد الخياط رئيس شركة سوكو التحديات التى مرت بها وبحثها المستمر عن الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، وقيامها بتوفير تسهيلاتها للشركات الشقيقة والذى عاد بدوره بنفع على كلا الجانبين وأدى بالتبعية لانخفاض تكلفة إنتاج البرميل على الرغم من التناقص الشديد فى معدلات الإنتاج، مضيفاً أنه تم إعداد خطة عمل طموحة بمحورين رئيسين، يهدف المحور الأول منها وهو قصير المدى إلى مضاعفة إنتاج الشركة خلال الربع الثانى من العام المالى الحالى وذلك بتنفيذ خطة إصلاح الآبار لإعادتها على الإنتاج مرة أخرى وكذلك الحفر التنموى، فيما يهدف المحور الثانى لاستغلال جميع الفرص خارج منطقة التنمية الحالية والتى تشمل على سبيل المثال المنطقة الجنوبية الغربية بحقل رأس بدران والتى من المتوقع أن تزيد الاحتياطى بحوالى 172 مليون برميل زيت وكذلك طبقة المطلة الغير منماة بالشكل الكامل بالحقل.

بتروجلف مصر : حقل جيسوم نقلة مهمة ومستمرون فى العمل على زيادة الإنتاج

وأوضح المهندس عبدالوهاب المغاورى رئيس شركة بتروجلف مصر أنه من خلال الأنشطة الاستكشافية والتنموية، استطاعت الشركة أن تضيف لاحتياطياتها من الزيت 2ر13 مليون برميل ليصل إجمالى الاحتياطى المتبقى 85 مليون برميل، كما أنها تخطط للوصـــــول لصفـــــر حــــرق لغــــاز الشعلــــة وذلك عن طريق استبدال المولدات التى تدار بالديزل بمثيلتها التى تدار بالغاز.

وأوضح دور اكتشاف حقل شمال جيسوم الشمالى كنقطة تحول فى تاريخها، وما واجهها من تحديات كبناء منصة بحرية فى زمن قياسى وحفر العديد من الآبار الموجهة العميقة بزوايا شديدة الإنحراف مما قفز بالإنتاج ليتجاوز 20 ألف برميل زيت يومياً، بعد أن كان حوالى 4 آلاف برميل زيت يومياً.

أوسوكو: زيادة الإنتاج على مدار الأعوام المالية الثلاثة المقبلة

وقال المهندس وليد الأعصر رئيس شركة أوسوكو أن لديها احتياطى حوالى 49 مليون برميل مكافئ فى مناطق إنتاجها الست التى بدأت العمل بها منذ عام 1980 وأن لديها خطة لحفر 4 آبار استكشافية تعمل من خلالها على زيادة الاحتياطى والإنتاج، مشيراً إلى أن متوسط إنتاجها الحالى يبلغ 5700 برميل يومياً يتم العمل على زيادتها خلال العام المالى الحالى عن طريق حفر حوالى 9 آبار ما بين استكشافية وتنموية وإصلاح، كما عرض خطة إنتاجية متوقعة للوصول بالإنتاج إلى 8500 برميل يومياً بنهاية العام المالى 2026/2027.