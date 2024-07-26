شكرا لقرائتكم خبر عن طرح محال تجارية وصيدلتين بسكن الموظفين بالعاصمة الإدارية بمدينة بدر للبيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المهندس رضوان عبد الرشيد، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، طرح 14 محلاً تجارياً، وصيدليتين بمساحات تتراوح بين (18م2 إلى 37 م2) بالسوقين رقمى (2،1) الكائنتين بمنطقة سكن الموظفين بالعاصمة الإدارية المرحلة الأولى " زهرة العاصمة " بمدينة بدر، وذلك للبيع بالمزاد العلني، بجلسة يوم الثلاثاء 3/9/2024، وتطلب كراسة الشروط والمواصفات من جهاز المدينة.

وفي سياق متصل، قال المهندس مصطفى هارب، رئيس جهاز تنمية مدينة أخميم الجديدة، إن إدارة الكهرباء بجهاز المدينة قامت برفع كفاءة شبكات الإنارة بالمدينة، حيث شملت الأعمال دهان أعمدة الإنارة وغلق كافة أبواب الكشف الخاصة بالأعمدة واستبدال الكشافات التالفة، مؤكداً ضرورة المتابعة المستمرة لكافة الخدمات المقدمة لسكان المدينة وإظهار المدينة في الصورة التي تليق بها، وكذا الالتزام بعدم ترك كابلات مكشوفة أعلى سطح الأرض.

وفي مدينة العبور الجديدة، أصدر الدكتور مهندس أحمد إسماعيل، رئيس جهاز المدينة تعليماته لإدارة الزراعة بتكثيف مراعاة المسطحات الخضراء والمزروعات وتنسيق المواقع، وخصوصاً في هذه الفترة من العام وفي ظل ارتفاع درجات الحرارة مما يؤدي إلى تهالك تلك المزروعات، والحرص الشديد على صيانة المسطحات الخضراء بالمدينة حيث تعتبر المتنفس الطبيعي للمدينة والقاطنين بها.

وأوضح رئيس جهاز العبور الجديدة أن إدارة الزراعة بالجهاز والشركات المنفذة قامت بوضع خطة تنفيذية لصيانة جميع المسطحات الخضراء على مستوى المدينة، حيث تم رفع كفاءة بعض المسطحات ووضع النجيلة الجديدة، وإزالة التالف مع أعمال التقليم والتسميد والري بهدف الحفاظ على المسطحات.

وفي مدينة العبور، أضاف المهندس أحمد رشاد، رئيس الجهاز، أن إدارة التنمية والنظافة بالجهاز، باشرت أعمال الدهانات ورفع كفاءة البلدورات والأرصفة بنفق العبور الرئيسي اتجاه طريق مصر/اسماعيلية الصحراوي، ومدخل الحي السادس، بعد أعمال نظافة النفق ورفع الأتربة المتراكمة وأيضا أعمال الغسيل، من أجل إظهار شوارع وميادين المدينة بالصورة الحضارية والجمالية اللائقة.