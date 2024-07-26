شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الذهب فى السوق الأمريكية.. لكنه يتجه إلى خسائر أسبوعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار الذهب في السوق الأمريكية، خلال تعاملات اليوم الجمعة ارتفاعا، قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية، غير أنه يتجه لخسارة أسبوعية.

وشهد الذهب ارتفاعا خلال التعاملات الفورية بنسبة 0.76% بمقدار 17 نقطة ليصل إلى 2371 دولارا للأوقية، بعد أن خسر أكثر من 1% على مدار الأسبوع.



كما ارتفعت أسعار العقود الأمريكية الآجلة للمعدن الأصفر بنسبة 0.6% لتصل إلى 2368 دولارا للأوقية، وفقا لشبكة "سي إن بي سي" الأمريكية.



فيما تراجع السعر الفوري للفضّة بنسبة 0.20% بمقدار 0.055 نقطة مسجلا 27.92 دولار للأوقية.



كما انخفض سعر البلاتين بنسبة 0.55% بمقدار 5 نقاط مسجلا 940.50 دولار، وانخفض سعر البلاديوم بنسبة 0.11% بمقدار 1 نقطة ليصل إلى 895 دولارا.



فيما سجل معدن النحاس ارتفاعا بنسبة 0.18% بمقدار 0.0075 نقطة ليصل إلى 4.133 دولار.