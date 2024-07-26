شكرا لقرائتكم خبر عن مشروع موانئ أبو ظبى الجديد بالسخنة نقلة نوعية لدعم سلاسل إمداد صناعة السيارات والان مع تفاصيل الخبر

حققت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، نقلة كبيرة بنهاية العام المالي المنتهي 2023-2024، سواء على مستوى التعاقدات الصناعية أو مشروعات الموانئ، ومن بين أهم هذه المشروعات اعتماد مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية التوقيع الذي تم مجموعة موانئ أبو ظبي لعقود منح الالتزام لمحطة دحرجة (رورو) لمدة 30 عاما.

ويحظى هذا المشروع بأهمية كبيرة بالنسبة لميناء السخنة وتعظيم دوره ضمن سلاسل إمداد صناعة السيارات التي تستهدف المنطقة الاقتصادية توطينها في الفترة المقبلة، حيث يسهم المشروع في تحسين اتصالية ميناء السخنة بأكثر من 26 دولة على مستوى العالم، مما سيكون له دور كبير في دعم سلاسل إمداد صناعة السيارات، بالإضافة إلى محطة ركاب وسفن سياحية بميناء السخنة باستثمار قيمته 5.3 مليون دولار، ومن المخطط أن تكون مساحة محطة الركاب 45 ألف متر مربع تقريبًا، ورصيف بطول 385 متر وغاطس 18 مترًا.

ومن المخطط أن تستقبل المحطة نحو 1.5 مليون سائح سنويًّا؛ وذلك في إطار تعزيز قطاع السفن السياحية في منطقة البحر الأحمر؛ لما يقدمه المشروع من مرافق وخدمات عالمية المستوى للمسافرين عبر السفن السياحية.

وأسفرت الجهود الترويجية للهيئة الاقتصادية لقناة السويس خلال العام المالي 23 - 24، عن حصول 218 مشروعا على موافقاتٍ ما بين نهائية ومبدئية في المناطق الصناعية والمواني، بإجمالي استثمارات 5.12 مليار دولار؛ موزعة بين 98 مشروعًا حصلت على موافقات نهائية، بإجمالي استثمارات تصل إلى 2.23 مليار دولار، بالإضافة إلى 120 مشروعا حصلت على موافقات مبدئية، باستثمارات تصل إلى 2.89 مليار دولار.