شكرا لقرائتكم خبر عن الاستهلاك المحلى من الغاز الطبيعى يتجاوز 3 ملايين طن فى أبريل الماضى والان مع تفاصيل الخبر

سجل الاستهلاك المحلى من الغاز الطبيعي ارتفاعا طفيفا في الفترة الأخيرة، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث بلغ الإستهلاك المحلى نحو 3 ملايين و769 ألف طن في شهر ابريل الماضي -مبدئى- بينما سجل إجمالي الاستهلاك نحو 3 ملايين و708 ألف طن في شهر ابريل عام 2023، بزيادة بلغت نحو 61 ألف طن.

وقالت بيانات الجهاز، إن الإنتاج المحلى من الزيت الخام والكثفات سجل نحو مليوني و323 ألف طن في شهر ابريل الماضي، مقابل نحو مليوني و404 ألف طن في نفس الشهر عام 2023، بتراجع بلغ نحو 81 ألف طن، فيما سجلت إنتاج الغاز الطبيعي نحو 3 ملايين و211 ألف طن في شهر ابريل الماضي، مقابل 3 ملايين و746 ألف طن في نفس الشهر عام 2023، بتراجع بلغ نحو 535 ألف طن.

واستطاع قطاع البترول أن يلبي احتياجات محطات الكهرباء من الوقود بجميع أنواعه، في ضوء الخطة التي وضعتها الحكومة لإيقاف تخفيف الأحمال اعتباراً من 21 يوليو الجارى.

وتتابع وزارة البترول والثروة المعدنية مع غرف المتابعة بالوزارة وهيئة البترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية "ايجاس" علي مدار الساعة انتظام امداد الوقود للمحطات وكذلك المخزونات، حيث شهدت الفترة الماضية تسجيل رقماً قياسياُ في استهلاك الوقود لمحطات الكهرباء خلال أشهر الصيف من الغاز الطبيعي والوقود البترولي السائل والذي بلغ نحو 165 مليون متر مكعب مكافئ يومي للوقود بأنواعه.