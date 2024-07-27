شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أكثر 10 شركات تداولا بالبورصة خلال الأسبوع الرابع من شهر يوليو والان مع تفاصيل الخبر

تصدر سهم "البنك التجاري الدولي- مصر (سى أى بى)" قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول في سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع الماضي، رابع أسبوع في شهر يوليو، بحجم تداول بلغ 15.2 مليون ورقة، وبقيمة تداول 1.2 مليار جنيه، يليه سهم "مجموعة طلعت مصطفى القابضة" بحجم تداول بلغ 12.4 مليون ورقة، وقيمة تداول 724 مليون جنيه.

وجاء فى المركز الثالث سهم "الحديد والصلب للمناجم والمحاجر" بحجم تداول بلغ 151.3 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 697.5 مليون جنيه، ثم "بلتون القابضة" بحجم تداول 217.4 مليون ورقة، وبقيمة تداول 676.3 مليون جنيه، ثم "طاقة عربية" بحجم تداول 39.5 مليون ورقة، وقيمة تداول 643 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعي.

وفي المركز السادس "حديد عز" بحجم تداول بلغ 7.1 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 598.6 مليون جنيه، ثم "مجموعة أي أف جي القابضة" بحجم تداول 25.8 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 551 مليون جنيه، ثم "إعمار مصر للتنمية"، بحجم تداول 69.3 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 486.9 مليون جنيه، وفى المركز التاسع "مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو"، بحجم تداول 10.4 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 452.9 مليون جنيه، وجاءت في المركز الأخير "أوراسكوم للتنمية مصر" بحجم تداول بلغ 33.1 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 440.8 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد ارتفع بنسبة 1.52% ليغلق عند مستوى 29090.57 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 3.06% ليغلق عند مستوى 6694.64 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" نموًا بنسبة 2.30% ليغلق عند مستوى 9590.55 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 35671.78 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 6438.19 نقطة.

يذكر أن البورصة، إجازة يوم الخميس الموافق 25 يوليو الجاري بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو 2024، على أن يستأنف العمل بالبورصة المصرية يوم الأحد الموافق 28 يوليو.