الاقتصاد

وزير الاقتصاد والتخطيط يلتقي وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

التقى معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم, معالي وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في جمهورية مصر العربية، الدكتورة رانيا المشاط، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري للتنمية لمجموعة العشرين.

 

 

وجرى خلال اللقاء مناقشة العلاقات الاقتصادية بين البلدين وأبرز الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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