شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة الدواجن.. أسعار الفراخ البيضاء في الأسواق اليوم السبت والان مع تفاصيل الخبر

كشفت شعبة الدواجن أن بورصة الدواجن فى مصر تسجل أدنى مستوى فى شهرين تقريباً لتسجل أسعار الفراخ البيضاء مستويات 70 جنيها تسليم أرض المزرعة ويصل السعر النهائى للمستهلكين 80 إلى 85 جنيها للكيلو تقريباً ليصبح السعر مستقر لليوم الثالث على التوالى.

وأعلنت شعبة الدواجن، تطورات سعر البيض فى الأسواق ليسجل استقرار عند 142 جنيها للبيض الأبيض و137 جنيها للبيض البلدى و149 للبيض الأحمر، بجانب تكاليف النقل ومكاسب التجار.

أسعار الفراخ البيضاء قد بدأت تشهد هبوط ملحوظ فى المزارع من مستويات 90 إلى 85 جنيها ثم إلى 75 وصولا إلى 72 جنيها فى تداولات اليوم.

أسعار الدواجن خلال الفترة الحالية فى أدنى مستويات لها منذ شهرين تقريباً مع هبوط فى أسعار الفراخ البيضاء فى المزارع من 95 إلى 72 جنيها.