سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 27-7-2024 في البنوك المصرية

الشارقة - اميمة ياسر -

نشر موقع "الأسبوع" سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت، الموافق 27-7-2024، في البنوك المصرية.

وسجل الدولار سعره في البنك المركزي المصري نحو 48.29 جنيه للشراء، و48.42 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الآن في بنك مصر نحو 48.29 جنيه للشراء، و48.39 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار الآن في البنك الأهلي المصري نحو 48.29 جنيه للشراء، و48.39 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار الآن في بنك البركة نحو 48.29 جنيه للشراء، و48.39 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار الآن في مصرف أبو ظبي نحو 48.35 جنيه للشراء، و48.45 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار الآن في بنك فيصل الإسلامي نحو 48.29 جنيه للشراء، و48.39 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار الآن في المصرف المتحد نحو 48.30 جنيه للشراء، و48.40 جنيه للبيع.

تحدد سعر الدولار في بنك قناة السويس عند مستوى 48.31 جنيه للشراء و48.41 جنيه للبيع.

استقر سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي عند مستوى 48.3 جنيه للشراء و48.4 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي نحو 48.27 جنيه للشراء و48.37 جنيه للبيع.