- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو فى البنوك المصرية اليوم السبت 27-7-2024 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب - إسلام سعيدالسبت، 27 يوليو 2024 11:00 ص
ننشر تطورات سعر اليورو في البنوك المصرية اليوم السبت 27-7-2024، أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، ويقدم الخليج 365، خدمة تشمل نشر أسعار اليورو فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها، سجل سعر اليورو فى بعض البنوك
وخلال السطور التالية نستعرض تطورات حركة سعر العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" في السوق المصرفي الرسمي المصري.
سعر اليورو في البنك المركزي المصري
52.35 للشراء
52.48 للبيع
52.28 للشراء
52.56 للبيع
سعر اليورو في بنك مصر
52.28 للشراء
52.55 للبيع
52.26 للشراء
52.55 للبيع
سعر اليورو في البنك التجارى الدولى
52.28 للشراء
52.53 للبيع
52.42 للشراء
52.58 للبيع
52.28 للشراء
52.52 للبيع
52.30 للشراء
52.54 للبيع
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز