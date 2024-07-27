الاقتصاد

سعر اليورو فى البنوك المصرية اليوم السبت 27-7-2024

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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو فى البنوك المصرية اليوم السبت 27-7-2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب - إسلام سعيد

السبت، 27 يوليو 2024 11:00 ص

ننشر تطورات سعر اليورو في البنوك المصرية اليوم السبت 27-7-2024، أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، ويقدم الخليج 365، خدمة تشمل نشر أسعار اليورو فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها، سجل سعر اليورو فى بعض البنوك 

 

وخلال السطور التالية نستعرض تطورات حركة سعر العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" في السوق المصرفي الرسمي المصري.

 

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سعر اليورو في البنك المركزي المصري
 

52.35 للشراء
52.48  للبيع

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري
 

52.28  للشراء
52.56 للبيع

 

سعر اليورو في بنك مصر
 

52.28 للشراء
52.55 للبيع

سعر اليورو في بنك الاسكندرية
 

52.26 للشراء
52.55 للبيع

 

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سعر اليورو في البنك التجارى الدولى
 

52.28 للشراء
52.53 للبيع

سعر اليورو في مصرف أبو ظبى الاسلامى
 

52.42 للشراء
52.58 للبيع

سعر اليورو في بنك البركة
 

52.28 للشراء
52.52 للبيع

سعر اليورو في بنك قناة السويس
 

52.30 للشراء
52.54 للبيع

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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