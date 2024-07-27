شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى مصر تتراجع 0.6% خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

استقرت أسعار الذهب مع بداية تداولات اليوم السبت ليحاول سعر الذهب تعويض بعض الخسائر التي تكبدها هذا الأسبوع، وذلك بعد تعافى سعر الذهب العالمي يوم أمس بعد بيانات التضخم الأمريكية، بينما تترقب الأسواق موجة تضخم مقبلة قد تساهم في تحركات سعر الذهب المحلي.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 3726 جنيها.

عيار 21 يسجل 3260 جنيها.

عيار 18 يسجل 2794 جنيها.

عيار 14 يسجل 2173 جنيها.

الجنيه الذهب 26080 جنيها.

خلال الأسبوع الماضي انخفض سعر الذهب في مصر بنسبة 0.6% ليفقد 20 جنيه حيث أغلق تداولات الأسبوع عند المستوى 3260 جنيه للجرام وكان قد افتتح تداولات الأسبوع عند 3280 جنيه للجرام، بحسب جولد بيليون.

شهد سعر الذهب في مصر انخفاض خلال الأسبوع إلى المستوى 3240 جنيه للجرام، وذلك بسبب انخفاض سعر الذهب العالمي في تصحيح سلبي، بينما عاد إلى الاستقرار فوق المستوى 3250 جنيه للجرام بدعم من تعافي سعر أونصة الذهب العالمي قبل نهاية الأسبوع.



خلال الأسبوع الماضي صدرت بيانات عن البنك المركزي المصري أظهرت نجاح مصر سداد 3.3 مليار دولار لصندوق النقد الدولي خلال النصف الأول من العام الجاري، بينما يتحتم عليها سداد 257 مليون دولار حتى نهاية شهر يوليو.



كما تراجع الدين الخارجي لمصر إلى 153.9 مليار دولار نهاية مايو 2024 مقارنة مع 168 مليار دولار نهاية العام الماضي، ليعد انخفاض الديون بمقدار 14 مليار دولار خلال 5 أشهر أكبر تراجع تاريخي للمديونية الخارجية للبلاد.



وأشار البنك المركزي المصري إلى أن الالتزامات الخارجية لديون مصر خلال الـ 12 شهر القادمة حتى مايو 2025 قد تراجعت بنسبة 16.7% بالمقارنة مع الالتزامات حتى أبريل 2025، ليتوجب على مصر الآن سداد 37.5 مليار دولار حتى يونيو 2025.



من جهة أخرى ارتفع صافي الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي المصري إلى 46.4 مليار دولار نهاية يونيو الماضي ليرتفع الاحتياطي بمقدار 13.25 مليار دولار مقارنة مع أغسطس 2022.