الاقتصاد

معلومات تساعد المصنعين عند الحصول على دعم مبادرة ابدأ

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القاهرة - سامية سيد - كتبت : أماني سمير

السبت، 27 يوليو 2024 02:24 م

تعرف علي بعض المعلومات التي تهم المصنعين والمستثمرين قبل التقديم للحصول على دعم مشروعك الصناعي من المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة " ابدأ " وهي كالآتي :

أولا : من الضروري إرفاق دراسة الجدوي الخاصة بالمشروع عند التواصل مع الصفحة الرسمية للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة " أبدأ " .

ثانيا : المبادرة جهة غير تمويلية ولكن تقدم تسهيلات للمستثمرين والدعم والتوجيه للشركات وذلك لتطوير الصناعات وتعزيز التنمية الصناعية في مصر

ثالثا : لضمان تسريع إنهاء الاجراءات يجب أن يكون قد تقدم صاحب الطلب بالفعل للجهة المعنية التي يرغب التعامل معها  .


ابدا

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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