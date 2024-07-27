شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى أمام الجنيه اليوم السبت 27-7-2024 والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر الريال القطرى أمام الجنيه اليوم السبت 27-7-2024 فى البنوك المصرية، مسجلا فى البنك الأهلي المصري سعر 12.26جنيه للشراء، 13.27جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365” خدمة تشمل نشر أسعار الريال القطري فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها، وسجل سعر الريال القطرى فى بعض البنوك كالتالى:

الريال القطرى

سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى

12.26 جنيه للشراء.

13.27جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية

12.35جنيه للشراء.

13.27جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.26جنيه للشراء.

13.29جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك المصري الخليجي

12.35جنيه للشراء.

13.27جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك قطر الوطني

12.33جنيه للشراء.

13.27جنيه للبيع.