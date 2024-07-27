شكرا لقرائتكم خبر عن ازاى تحصل على دعم لمشروعك الصناعى من مبادرة "ابدأ".. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

تعرف علي بعض المعلومات التي تهم المصنعين والمستثمرين قبل التقديم للحصول على دعم مشروعك الصناعي من المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة " ابدأ " وهي كالآتي :

أولا : من الضروري إرفاق دراسة الجدوي الخاصة بالمشروع عند التواصل مع الصفحة الرسمية للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة " أبدأ " .

ثانيا : المبادرة جهة غير تمويلية ولكن تقدم تسهيلات للمستثمرين والدعم والتوجيه للشركات وذلك لتطوير الصناعات وتعزيز التنمية الصناعية في مصر

ثالثا : لضمان تسريع إنهاء الإجراءات يجب أن يكون قد تقدم صاحب الطلب بالفعل للجهة المعنية التي يرغب التعامل معها .