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شكرا لقرائتكم خبر عن ازاى تحصل على دعم لمشروعك الصناعى من مبادرة "ابدأ".. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أمانى سميرالسبت، 27 يوليو 2024 04:29 م
تعرف علي بعض المعلومات التي تهم المصنعين والمستثمرين قبل التقديم للحصول على دعم مشروعك الصناعي من المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة " ابدأ " وهي كالآتي :
أولا : من الضروري إرفاق دراسة الجدوي الخاصة بالمشروع عند التواصل مع الصفحة الرسمية للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة " أبدأ " .
ثانيا : المبادرة جهة غير تمويلية ولكن تقدم تسهيلات للمستثمرين والدعم والتوجيه للشركات وذلك لتطوير الصناعات وتعزيز التنمية الصناعية في مصر
ثالثا : لضمان تسريع إنهاء الإجراءات يجب أن يكون قد تقدم صاحب الطلب بالفعل للجهة المعنية التي يرغب التعامل معها .
ابدا
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