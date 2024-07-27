شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار السبائك الذهب فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

تشهد أسعار السبائك الذهب في مصر ارتفاع ملحوظ خلال التعاملات المسائية اليوم السبت، وذلك على خلفية صعود سعر الذهب عيار 24 وهو العيار المكون لسبائك الذهب في مصر ليسجل 3731 جنيهًا للجرام.

أسعار السبائك الذهب

سعر سبيكة الذهب وزن 2.5 جرام سعر 9327 جنيها.

سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات سعر 18800 جنيها.

سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات 37600 جنيه.

سعر السبيكة الذهب وزن 20 جراما 75200 جنيه.

سعر أونصة الذهب وزن 31.1 جرام 116930 جنيها.

سعر السبيكة الذهب وزن 50 جراما 188000 جنيه.

سعر السبيكة الذهن وزن 100 جرام 376000 جنيه.



تختلف أسعار المصنعية على السبائك الذهب بحسب الشركة المنتجة وبحسب وزن كل سبيكة ذهب وبحسب كونها مغلفة أم لا ويبدأ سعر المصنعية من 27 جنيها في الجرام للسبائك ذات الأوزان المرتفعة.