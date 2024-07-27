شكرا لقرائتكم خبر عن خلال أسبوع.. البورصة المصرية تربح 31.7 مليار جنيه والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة في البورصة المصرية نحو 31.7 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهي، ليغلق عند مستوى 1.983 تريليون جنيه، بنسبة نمو بلغت نحو 1.6%.

وارتفع مؤشر السوق الرئيس " إيجي . إكس 30 " بنسبة بلغت 1.52%، محققًا 29090.57 نقطة، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة " إيجي . إكس 70 " بنسبة بلغت 3.06% ليصل إلى 6694.64 نقطة. البورصة المصرية وامتدت الارتفاعات إلى مؤشر " إيجي . إكس 100 " الأوسع نطاقًا الذي أضاف نحو 2.30% إلى قيمته، منهيًا التعاملات عند مستوى 9590.55 نقطة.

وبلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية نحو 232.1 مليار جنيه، فيما بلغت كمية التداول نحو 5.402 مليارات ورقة مُنَفّذَة على 488 ألف عملية، خلال نهاية تعاملاتها الأسبوعية.