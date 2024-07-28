وزارة التجارة

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- بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت استدعاء 12,706 مركبات (تويوتا - لكزس)، لوجود خلل في سبيكة عمود الدوران (الكرنك)، قد يؤدي إلى فقدان عزم المحرك أو توقفه بشكل كامل أثناء القيادة، مما يزيد من احتمال خطر وقوع حادث. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت استدعاء 12,706 مركبات (تويوتا - لكزس)، لوجود خلل في سبيكة عمود الدوران (الكرنك)، قد يؤدي إلى فقدان عزم المحرك أو توقفه بشكل كامل أثناء القيادة، مما يزيد من احتمال خطر وقوع حادث. يشمل الاستدعاء 11,325 سيارة تويوتا لاندكروزر موديل 2022-2023، و1,381 سيارة لكزس LX600 & LX500 موديل 2022-2023.

وسيقوم الوكيل المحلي بإبلاغ مالكي المركبات المشمولة عن طريق الهاتف والبريد، لتحديد موعد لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانا.

وتدعو الوزارة مستخدمي المركبات المشمولة بالاستدعاء، إلى التواصل مع الوكيل المحلي شركة عبد اللطيف جميل، لسيارات لاندكروزر على الرقم المجاني (8004400055)، ولسيارات لكزس على الرقم المجاني (8001220022).

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