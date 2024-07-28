أمانة العاصمة المقدسة

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- بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت عن طرح عدد من الفرص الاستثمارية الموقتة في مواقع متفرقة بمكة المكرمة عبر بوابة «فرص»، وذلك في إطار خططها لجذب المستثمرين والشركات ورواد الأعمال وأصحاب المشاريع المبتكرة، وتمكينهم؛ للإسهام في تنمية اقتصاد العاصمة المقدسة. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت عن طرح عدد من الفرص الاستثمارية الموقتة في مواقع متفرقة بمكة المكرمة عبر بوابة «فرص»، وذلك في إطار خططها لجذب المستثمرين والشركات ورواد الأعمال وأصحاب المشاريع المبتكرة، وتمكينهم؛ للإسهام في تنمية اقتصاد العاصمة المقدسة. وأوضحت أن الفرص الجديدة تخدم النشاطات الترفيهية وإقامة الفعاليات، وتهدف إلى النهوض بالأنشطة المتنوعة، وتمكين القطاع الخاص من تنفيذها بما يلبي احتياجات المواطنين وزائري العاصمة المقدسة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للسكان.

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