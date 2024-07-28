الخطوط السعودية الأولى عالميا في انضباط مواعيد المغادرة والوصول

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تصدرت الخطوط السعودية قائمة شركات الطيران العالمية في انضباط مواعيد الرحلات، من واقع تقرير موقع Cirium المستقل والمتخصص في رصد عمليات الطيران، خلال يونيو 2024، محققة المركز الأول عالميا في انضباط مواعيد رحلات المغادرة والوصول.وأشار موقع Cirium، إلى تحقيق «السعودية» نسبة 88.22% في انضباط مواعيد الوصول، و88.73% في انضباط مواعيد الإقلاع، وذلك خلال تسيير 16,133 رحلة عبر شبكة وجهاتها التي تتجاوز 100 وجهة في 4 قارات حول العالم. فيما تميز الإنجاز باعتبار يونيو من مواسم الذروة، إذ تزامن خلاله تنفيذ العمليات التشغيلية لموسمي الحج والصيف.

ونوه مدير عام مجموعة السعودية المهندس إبراهيم العُمر، بالإنجاز الذي يعد تحقيقا لإحدى مسارات الاستراتيجية والعصر الجديد، برفع كفاءة وجودة الأداء التشغيلي عبر التطوير المستمر لجدولة الرحلات، وكذلك خلال توفير أفضل الحلول والأنظمة الرقمية لإدارة العمليات.

ولم تغب «السعودية» منذ العام الماضي عن قائمة أفضل 10 شركات طيران عالميا في انضباط مواعيد الرحلات، إذ تلتزم بتوفير أفضل معايير الجودة والسلامة الجوية. فيما تتم إدارة عملياتها التشغيلية خلال مركز عمليات الضيوف التكاملي الأكبر من نوعه على مستوى الشرق الأوسط.

الخطوط السعودية في تقرير Cirium

(يونيو 2024)