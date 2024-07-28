الخريف يبحث مع «فالي» الاستثمار في قطاع التعدين السعودي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بحث وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، خلال اجتماعه مع الرئيس التنفيذي لشركة «فالي» التعدينية إدواردو بارتولوميو في البرازيل أمس؛ الفرص الاستثمارية الواعدة التي يوفرها قطاع التعدين السعودي أمام الشركات البرازيلية، والخطط التوسعية للمستثمرين البرازيليين في المملكة، بالاستفادة من الحوافز والممكنات التي توفرها لهم بيئة الاستثمار التعدينية، وذلك بحضور نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد المديفر.

وتناول اللقاء العلاقات بين المملكة والبرازيل في القطاع التعديني، التي أثمرت عن استحواذ السعودية أخيرا على حصة 10% في شركة Vale للمعادن الأساسية، وذلك عبر شركة منارة للمعادن، والتي تعد مشروعا مشتركا بين صندوق الاستثمارات العامة (PIF) وشركة معادن.

كما بحث اللقاء أهمية استخدام التقنيات الحديثة في المشاريع التعدينية، بما يؤدي إلى كفاءة الإنتاج ويعزز الاستدامة البيئية، وصولا إلى الحياد الكربوني في العقود المقبلة.

وأشاد الرئيس التنفيذي لشركة «فالي» خلال الاجتماع بالتطور والنهضة الاقتصادية التي تشهدها المملكة في كل المجالات، ومشروعاتها التنموية العملاقة التي تعد مثار إعجاب العالم، كما نوه على الجهود والمبادرات النوعية في تطوير قطاع التعدين السعودي، لافتا إلى الدعم الكبير والمساندة التي لقيتها الشركة عند استثمارها في المملكة، حيث تم تسهيل ممارستها للأعمال، وبخاصة عند إنشائها مشروع تكوير الحديد برأس الخير في المنطقة الشرقية، مقدما الدعوة لوفد منظومة الصناعة والثروة المعدنية لزيارة المناجم التابعة للشركة في مدينة «كاراجاس» والاطلاع على أفضل التجارب التعدينية.

وتمتلك البرازيل ثروة تعدينية هائلة وخبرة واسعة في التنقيب عن المعادن واستغلالها، مما يجعلها شريكا مهما للمملكة في قطاع التعدين، وخاصة أن البلدين تربطهما علاقات ثنائية راسخة تمتد لأكثر من 50 عاما، ترتكز في الجانب الاقتصادي على تعاون مهم في قطاعي الطاقة والمعادن.

وتعمل المملكة بخطوات متسارعة ومدروسة لتطوير قطاع التعدين، واستكشاف واستغلال ثروات معدنية دفينة في أراضيها، تقارب قيمتها 9.4 تريليونات ريال؛ وذلك لتعظيم استفادة الاقتصاد الوطني من التعدين، وليكون ركيزة ثالثة في الصناعة، وترى المملكة بأن تعزيز التعاون الدولي وبناء الشراكات، ضرورة ملحة لتطوير القطاع ومواجهة تحديات سلسلة توريد المعادن.

من جانب آخر التقى الخريف بالرئيسة التنفيذية لشركة «بوترباس» البرازيلية ماقدا تشامبريارد، وبحث معها فرص التعاون في قطاع الصناعات التحويلية والبتروكيماوية.

ويأتي اللقاءان ضمن زيارة وزير الصناعة والثروة المعدنية الحالية إلى البرازيل، التي تستمر حتى 30 يوليو؛ بهدف البحث عن فرص استثمارية متبادلة في قطاعي الصناعة والتعدين.