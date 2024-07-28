شكرا لقرائتكم خبر ضوئيات وقريد تؤسسان كابلا عالي السعة يربط اليونان بالمملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت شركتا «ضوئيات المتكاملة» التابعة للشركة السعودية للكهرباء و «قريد تليكوم»، التابعة لشركة نقل الطاقة اليونانية؛ مذكرة لتأسيس وبناء نظام كابل جديد عالي السعة يربط اليونان بالمملكة العربية السعودية.

ويأتي توقيع المذكرة من جانب ضوئيات المتكاملة في إطار استراتيجية الشركة الرامية إلى تعزيز استثماراتها في البنية التحتية الرقمية وتلبية الطلب المتزايد على خدمات الاتصالات الموثوقة للمشغلين المحليين والدوليين، ومزودي خدمات الحوسبة السحابية، ومقدمي المحتوى وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وتعد المذكرة بمثابة جسر جديد للاتصالات بين أوروبا والشرق الأوسط، حيث يربط نظام الكابلات الجديد المملكة العربية السعودية بجزيرة كريت اليونانية، بما يسهم في تطوير مراكز البيانات فائقة السعات، وتوفير بوابة جديدة لربط الشبكات بين القارات.

وأوضح الرئيس التنفيذي لضوئيات المتكاملة المهندس وائل علي الغامدي أن مذكرة التفاهم بين ضوئيات وقِريد تليكوم، ستكون حجر الأساس لبناء نظام كابل جديد يعزز مرونة شبكة ضوئيات ونطاقها الجغرافي باعتبار الموقع الجغرافي الاستراتيجي لجزيرة كريت، مما يتيح للشركة نقطة اتصال جديدة إلى القارة الأوروبية وتعزيز مشاريع الربط الدولي بين القارتين الآسيوية والأوروبية.

بدوره، أكد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ IPTO مانوس مانوساكيس، أن التعاون مع ضوئيات لبناء نظام كابلات جديد، سيدعم تنفيذ ممر رقمي بين اليونان والمملكة العربية السعودية، مؤكدا أهمية توحيد الجهود لإنشاء قنوات جديدة ومتنوعة للكابلات في البحر الأبيض المتوسط، وتقديم حلول ابتكارية كاملة للاتصالات في المنطقة.