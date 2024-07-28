طيران ناس يضاعف حجم طلبياته إلى 280 طائرة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع طيران ناس اتفاقية مع شركة ايرباص لشراء 160 طائرة جديدة، مضاعفا حجم طلبياته إلى 280 طائرة.

تشمل الاتفاقية التي تم توقيعها على معرض فارنبرة للطيران في لندن، 30 طائرة عريضة البدن من طراز A330neo، و130 طائرة من طرازات مختلفة ذات الممر الواحد من عائلة A320، ليرفع بذلك حجم طلبياته من شراء الطائرات إلى 280 طائرة خلال 7 سنوات، مما يجعلها أحد أكبر طلبيات شراء الطائرات في المنطقة، وذلك لمواكبة النمو الذي يشهده قطاع الطيران في المملكة، بدعم من برامج رؤية 2030، ولتحقيق خطة الشركة الطموحة للنمو والتوسع تحت شعار «نربط العالم بالمملكة»، فضلا عن تعزيز موقعها ضمن أفضل شركات الطيران الاقتصادي في العالم.

وبين طيران ناس أن الـ160 طائرة تشمل: 90 طائرة مؤكدة تضم 15 طائرة عريضة البدن من طراز A330neo، و75 طائرة من طرازات مختلفة ذات الممر الواحد من عائلة A320، إضافة إلى 70 طائرة أحقية شراء، منها 15 طائرة عريضة البدن A330neo، و55 طائرة ذات الممر الواحد.

من جانبه، قال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز الدعيلج «يؤكد توقيع هذه الاتفاقية الضخمة التطور والتحول الذي يعيشه قطاع الطيران في المملكة في ظل رؤية 2030، والنمو والتوسع اللافت في طيران ناس». مشيرا إلى أن هذه الصفقة ستسهم في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للطيران المدني الرامية إلى ربط المملكة مع أكثر من 250 وجهة دولية، وإلى زيادة عدد المسافرين إلى 330 مليون مسافر سنويا عبر جميع مطارات المملكة بحلول 2030.

من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لطيران ناس، بندر المهنا، أن اتفاقية شراء 160 طائرة من شركة ايرباص، تؤكد التزام طيران ناس بتعزيز موقعه الرائد عالميا على خارطة الطيران الاقتصادي، خلال مضاعفة حجم طلبيات شراء الطائرات إلى 280 طائرة لضمان استدامة النمو في عمليات الشركة وشبكة وجهاتها في السوق المحلي والإقليمي والدولي. كما ستعزز السعة المقعدية وتوسيع الشبكات والعمليات في السوق الداخلي بالمملكة لمواكبة الطلب المتنامي، إذ تعد هذه الصفقة الثانية خلال 7 سنوات، بعد توقيع اتفاقية شراء 120 طائرة في 2016. مشيرا إلى أن هذه الصفقة تعد الأولى مع ايرباص التي تتضمن طائرات عريضة البدن من طراز A330neo، المقرر بدء استلامها في الربع الأول من 2027، وذلك بهدف الوصول إلى أسواق ومحطات جديدة، وزيادة السعة المقعدية، وتقديم منتجات مبتكرة ومتنوعة لمسافرينا.

وأكد أن مضاعفة حجم طلبيات الشراء سيعزز قدرة الشركة على تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للطيران المدني، ودعم تحقيق مستهدفات برنامج ضيوف الرحمن، وأهداف الاستراتيجية الوطنية للسياحة. إضافة إلى أن صفقة الطائرات حين استلامها ستوفر آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة للسعوديين والسعوديات. لافتا إلى أن طيران ناس يمضي قدما في التوسع على المدى المتوسط والبعيد، إذ يستهدف الوصول بحجم أسطوله التشغيلي إلى أكثر من 160 طائرة بحلول 2030، مع الإشارة إلى أن حجم أسطول طيران ناس الحالي يبلغ 61 طائرة، منها 53 طائرة A320neo، التي تعد الأحدث والأكثر كفاءة في استهلاك الوقود، و4 طائرات من طراز A320ceo، إضافة إلى 4 طائرات عريضة البدن من طراز A330ceo.