شكرا لقرائتكم خبر %110 زيادة في أعداد السيارات الواردة لميناء الدمام في النصف الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهدت أعداد السيارات الواردة لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام زيادة بنسبة 110%، خلال النصف الأول من العام 2024م، لتصل إلى 363,167 سيارة، مقارنة بـ 173,086 سيارة العام الماضي، فيما سجلت أعداد الركاب انخفاضا بنسبة 89,11%، لتصل إلى 4,194 راكبا، مقارنة بـ 38,518 راكبا العام الماضي.

وسجل ميناء الدمام ارتفاعا في إجمالي الحاويات الصادرة والواردة، خلال النصف الأول من العام 2024م، بنسبة 37,40% لتصل إلى 1,534,961 حاوية قياسية، مقارنة بـ 1,117,133 حاوية خلال الفترة نفسها من العام الماضي 2023م.

وسجلت أعداد الحاويات الصادرة بالميناء ارتفاعا بنسبة 39,07%، لتصل إلى 624,710 حاوية، مقارنة بـ 449,219 حاوية بالفترة المماثلة من العام 2023م، فيما ارتفعت أعداد الحاويات الواردة بنسبة بلغت 34,68%، لتصل إلى 872,445 حاوية، مقارنة بـ 647,790 حاوية العام الماضي.

كما ارتفع إجمالي حاويات المسافنة بنسبة 87,87% لتصل إلى 37,806 حاوية، مقارنة بـ 20,124 حاوية العام الماضي.

وارتفع إجمالي حجم الطنيات المناولة بنسبة 28,75%، لتصل إلى 24,929,144 طنا، مقارنة بـ 19,362,332 طنا في الفترة نفسها من عام 2023م.

وبلغ إجمالي البضائع العامة 2,580,974 طنا، بزيادة نسبتها 49,47% عن العام الماضي، حيث بلغت 1,726,804 أطنان، كما سجلت البضائع السائبة الصلبة ارتفاعاً بنسبة 2,63% لتصل إلى 5,986,089 طنا، مقارنة بـ 5,832,807 طنا العام الماضي، وارتفعت الحركة الملاحية بنسبة 19,97%، لتصل إلى 1,430 سفينة، مقارنة بـ 1,192 سفينة عام 2023م.

يذكر أن ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام شهد خلال العام الجاري 2024م عدة جهود نوعية لتطوير بنيته التحتية، حيث استقبل 21 رافعة ساحلية وجسرية؛ لاستقبال السفن المتطورة والضخمة بكفاءة عالية، كما تم تزويده بـ 80 شاحنة كهربائية وفقا لعقد تم توقيعه بين الشركة السعودية العالمية للموانئ «SGP» وشركة ساني الصينية الرائدة في تصنيع المعدات الثقيلة؛ ليصبح أكبر ميناء بالشرق الأوسط يمتلك هذا العدد من الشاحنات الكهربائية، مما يجعل منه مركزا لوجستيا مرنا، ومستداما، تماشيا مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية؛ بترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.

كما واصل الميناء دوره المحوري في خدمة الحركة التجارية، من خلال إضافة عدد 6 خدمات شحن ملاحية جديدة، بالتعاون مع كبرى الخطوط الملاحية العالمية، فيما شهد توقيع عقد بين «موانئ» وشركة «الجي فور للخدمات اللوجستية» لإنشاء صوامع ومستودعات لتخزين الحبوب، بقيمة استثمارية تصل إلى 200 مليون ريال، وبمساحة 100 ألف متر مربع، لتعزيز الأمن الغذائي بالمملكة، متوجا جهوده بحصد جائزة «ميناء العام»، ضمن جوائز «ShipTek» التي عقدت بنسختها التاسعة عشرة بمدينة الخبر في مايو 2024م.