ورشة عمل المواءمة تناقش التحديات مع تركيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ناقشت ورشة عمل «المواءمة مع الملحقيات التجارية لدعم القطاعين العام والخاص»، مع الملحقية التجارية في إسطنبول، الوضع الاقتصادي والاستثماري والتجاري، إضافة إلى استعراض مستهدفات الجهات من جمهورية تركيا، وبحث سبل التعاون، ومعرفة التحديات والعوائق التي تواجه القطاع الخاص، وأبرز الفرص الاستثمارية والتصديرية المتاحة.

وعقدت الهيئة العامة للتجارة الخارجية بمقرها في الرياض، ورشة عمل «المواءمة مع الملحقيات» مع الملحقية التجارية في إسطنبول، ممثلة في وكالة شؤون القطاع الخاص والتمثيل الدولي، وبمشاركة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية تركيا، فهد أبو النصر، وعدد من الجهات ذات العلاقة.

تهدف الورشة إلى المواءمة بين أهداف الهيئة وشركائها الرئيسيين، ودعم القطاع الخاص السعودي واستعراض الفرص المتاحة، وتوحيد الجهود بين الجهات ذات العلاقة.

شارك في الورشة عدد من الجهات الحكومية، منها: وزارة النقل والخدمات اللوجستية، ووزارة الخارجية، ووزارة الاستثمار، ووزارة السياحة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، والبنك المركزي السعودي، والهيئة العامة للغذاء والدواء، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والصندوق السعودي للتنمية، والمركز الوطني للنخيل والتمور، والمركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية، والمركز الوطني للتنافسية، والمركز السعودي للتحكيم التجاري، ومركز الإقامة المميزة، وبنك التصدير والاستيراد، وصندوق الاستثمارات العامة، واتحاد الغرف السعودية، ومجلس الأعمال السعودي التركي، وكبرى الشركات السعودية.