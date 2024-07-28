شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسماك فى الأسواق اليوم الأحد.. البلطى 55 جنيهًا بالجملة والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الأسماك في الأسواق اليوم الأحد حالة من الاستقرار الملحوظ بعد تغيرات واضحة مطلع هذا الشهر، وسجل سعر كيلو البلطي مقاس رقم 1 مستويات 60 لـ 62 جنيهًا والبلطي مقاس 2 يسجل 55 إلى 59 جنيهًا والبلطي الأسواني 30 إلى 70 جنيهًا.

وكشفت بيانات سوق العبور أن سعر الفيلية 50 إلى 250 جنيها في سوق الجملة وسجل سعر القشر بياض 110 و 240 جنيهًا والبيضا الأملس 100 إلى 140 جنيهًا والبياض الأملس 2 سجل 40 و 90 جنيهًا، قراميط – شيلان 30 إلى 70 جنيهًا.

وبلغ سعر المكرونة السويس 85 و 145 جنيها للكيلو في الأسواق بالجملة والمكرونة المجمدة 30 لـ 60 جنيها والسمك الموسي يسجل 200 لـ 420 جنيهاً والكاليماري يسجل 250 و 420 جنيها للكيلو والكابوريا 40 و 185 جنيهًا.