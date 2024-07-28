شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة «علم» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة علم فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة، للدورة القادمة والتي تبدأ بتاريخ 23/05/1446هـ الموافق 25/11/2024م ولمدة أربع سنوات.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن سياسة ومعايير الترشح تتضمن عدة شروط وهي:
1. استيفاء شروط سياسة ومعايير الترشيح لعضوية مجلس الإدارة.
2. تقديم خطاب لإدارة الشركة يفيد برغبة المرشح في الترشُح خلال فترة الإعلان المحددة بشهر من فتح باب الترشيح، على أن يكون الخطاب مشفوعاً بسيرته الذاتية، ومؤهلاته، وخبرته في مجال أعمال الشركة وفق النماذج والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.
3. تقديم بيان يتضمن أسماء الشركات المساهمة التي يشارك في عضوية مجالس إدارتها واللجان.
4. تقديم بيان بالشركات أو المؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمالاً شبيهة بأعمال الشركة.
5. تقديم نسخة موقعة من نموذج رقم (3) الصادر عن هيئة السوق المالية للترشح لعضوية مجلس الإدارة.
6. تقديم نموذج رقم (1) السيرة الذاتية باللغة العربية والإنجليزية.
7. يرفق مع طلب الترشح صورة واضحة وسارية المفعول من بطاقة الهوية الوطنية، بطاقة العائلة – إن وجدت-، جواز السفر لغير السعوديين، وأي وثائق أخرى ذات صلة تطلبها الشركة لاستيفاء متطلبات الجهات النظامية.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن سياسة ومعايير الترشح تتضمن عدة شروط وهي:
1. استيفاء شروط سياسة ومعايير الترشيح لعضوية مجلس الإدارة.
2. تقديم خطاب لإدارة الشركة يفيد برغبة المرشح في الترشُح خلال فترة الإعلان المحددة بشهر من فتح باب الترشيح، على أن يكون الخطاب مشفوعاً بسيرته الذاتية، ومؤهلاته، وخبرته في مجال أعمال الشركة وفق النماذج والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.
3. تقديم بيان يتضمن أسماء الشركات المساهمة التي يشارك في عضوية مجالس إدارتها واللجان.
4. تقديم بيان بالشركات أو المؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمالاً شبيهة بأعمال الشركة.
5. تقديم نسخة موقعة من نموذج رقم (3) الصادر عن هيئة السوق المالية للترشح لعضوية مجلس الإدارة.
6. تقديم نموذج رقم (1) السيرة الذاتية باللغة العربية والإنجليزية.
7. يرفق مع طلب الترشح صورة واضحة وسارية المفعول من بطاقة الهوية الوطنية، بطاقة العائلة – إن وجدت-، جواز السفر لغير السعوديين، وأي وثائق أخرى ذات صلة تطلبها الشركة لاستيفاء متطلبات الجهات النظامية.