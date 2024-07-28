شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «أسمنت المدينة» إلى 27.78 مليون ريال في الربع الثاني والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - حققت شركة أسمنت المدينة صافي ربح في الربع الثاني من 2024، يقدر بنحو 27.782 مليون ريال، مرتفعا بنسبة 14.4%، مقابل 24.293 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يعود السبب الرئيسي في ارتفاع صافي الربح للربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى: ارتفاع كمية وقيمة المبيعات للربع الحالي.
ويعود السبب الرئيسي في انخفاض صافي الربح للربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى: انخفاض كمية وقيمة المبيعات للربع الحالي.
ووفقا لبيان الشركة، يعود السبب الرئيسي في ارتفاع صافي الربح للفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلي: ارتفاع كمية وقيمة المبيعات للفترة الحالية، وارتفاع متوسط سعر البيع للفترة الحالية.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يعود السبب الرئيسي في ارتفاع صافي الربح للربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى: ارتفاع كمية وقيمة المبيعات للربع الحالي.
ويعود السبب الرئيسي في انخفاض صافي الربح للربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى: انخفاض كمية وقيمة المبيعات للربع الحالي.
ووفقا لبيان الشركة، يعود السبب الرئيسي في ارتفاع صافي الربح للفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلي: ارتفاع كمية وقيمة المبيعات للفترة الحالية، وارتفاع متوسط سعر البيع للفترة الحالية.