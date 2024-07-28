الاقتصاد

ارتفاع أرباح «أسمنت المدينة» إلى 27.78 مليون ريال في الربع الثاني

0 نشر
اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «أسمنت المدينة» إلى 27.78 مليون ريال في الربع الثاني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حققت شركة أسمنت المدينة صافي ربح في الربع الثاني من 2024، يقدر بنحو 27.782 مليون ريال، مرتفعا بنسبة 14.4%، مقابل 24.293 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على تداول ، يعود السبب الرئيسي في ارتفاع صافي الربح للربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى: ارتفاع كمية وقيمة المبيعات للربع الحالي.
ويعود السبب الرئيسي في انخفاض صافي الربح للربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى: انخفاض كمية وقيمة المبيعات للربع الحالي.
ووفقا لبيان الشركة، يعود السبب الرئيسي في ارتفاع صافي الربح للفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلي: ارتفاع كمية وقيمة المبيعات للفترة الحالية، وارتفاع متوسط سعر البيع للفترة الحالية.
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا