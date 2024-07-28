شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «ينساب» تقفز 720.4% إلى 224.8 مليون ريال في الربع الثاني والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قفزت أرباح شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب)، بنسبة 720.4% في الربع الثاني من 2024، مسجلة 224.8 مليون ريال، مقابل 27.4 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب ارتفاع صافي الربح بشكل رئيسي إلى ارتفاع متوسط أسعار بعض المنتجات بالإضافة إلى ارتفاع الكميات المنتجة والمبيعة مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.
ويعود سبب ارتفاع صافي الربح بشكل رئيسي في الربع الحالي، مقارنة بالربع السابق إلى ارتفاع الكميات المنتجة والمبيعة بالإضافة إلى ارتفاع في متوسط أسعار بعض المنتجات مقارنة بالربع السابق.
ويعود سبب تحقيق صافي الربح في الفترة الحالية ( 6 أشهر) بشكل رئيسي إلى ارتفاع الكميات المنتجة والمبيعة بالإضافة إلى ارتفاع في متوسط أسعار بعض المنتجات مقارنة بالفترة المماثلة.
علماً أنه خلال الفترة المماثلة توقفت جميع مصانع الشركة لإجراء أعمال الصيانة الوقائية من 10 يناير 2023م إلى 02 مارس 2023م كما هو معلن عنه في موقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 20 نوفمبر 2022م و02 مارس 2023م.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب ارتفاع صافي الربح بشكل رئيسي إلى ارتفاع متوسط أسعار بعض المنتجات بالإضافة إلى ارتفاع الكميات المنتجة والمبيعة مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.
ويعود سبب ارتفاع صافي الربح بشكل رئيسي في الربع الحالي، مقارنة بالربع السابق إلى ارتفاع الكميات المنتجة والمبيعة بالإضافة إلى ارتفاع في متوسط أسعار بعض المنتجات مقارنة بالربع السابق.
ويعود سبب تحقيق صافي الربح في الفترة الحالية ( 6 أشهر) بشكل رئيسي إلى ارتفاع الكميات المنتجة والمبيعة بالإضافة إلى ارتفاع في متوسط أسعار بعض المنتجات مقارنة بالفترة المماثلة.
علماً أنه خلال الفترة المماثلة توقفت جميع مصانع الشركة لإجراء أعمال الصيانة الوقائية من 10 يناير 2023م إلى 02 مارس 2023م كما هو معلن عنه في موقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 20 نوفمبر 2022م و02 مارس 2023م.