شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الدواجن تكشف التحرك الجديد في سعر الفراخ البيضاء والان مع تفاصيل الخبر

كشفت شعبة الدواجن أن بورصة الدواجن في مصر ارتفاع أسعار الفراخ البيضاء من مستويات 70 جنيها تسليم أرض المزرعة إلى مستويات 77 جنيهًا ويصل السعر النهائي للمستهلكين 85 إلي 90 جنيها للكيلو تقريباً بعد استقرار دام لأكثر من ثلاثة أيام

وأعلنت شعبة الدواجن، تطورات سعر البيض في الأسواق ليسجل استقرار عند 142 جنيها للبيض الأبيض و 137 جنيها للبيض البلدي و 149 للبيض الأحمر، بجانب تكاليف النقل ومكاسب التجار

أسعار الفراخ البيضاء قد بدأت تشهد هبوط ملحوظ في المزارع من مستويات 90 إلي 85 جنيها ثم إلي 77 جنيها وكانت هبطت إلى أقل من 65 جنيهاً مطلع هذا الشهر.