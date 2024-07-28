شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «سليمان الحبيب» إلى 555 مليون ريال بالربع الثاني والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - حققت شركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية، صافي ربح في الربع الثاني من 2024، يقدر بنحو 555.03 مليون ريال، مقابل 486.97 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي، بارتفاع قدره 13.9%.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب الارتفاع في صافي الربح إلى ارتفاع الربح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء ("EBITDA") للربع الثاني من العام 2024م إذ بلغ 683.10 مليون ريال وبنسبة نمو قدرها 10.96%، وبلغت نسبة هامش الربح ("EBITDA") 26.54% مقارنة بـ 27.09% للربع المماثل من العام السابق.
وتضمنت الأسباب: ارتفاع صافي الدخل للربع الثاني من العام 2024م بنسبة قدرها 13.98%، ليبلغ 555.03 مليون ريال، وبلغت نسبة هامش صافي الدخل 21.57% مقارنة بـ21.43 % خلال الربع المماثل من العام السابق ، إذ ارتفع صافي الدخل بشكل رئيسي نتيجة لارتفاع الإيرادات مدفوعة بالنمو في أعداد المراجعين.
ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق: إلى ارتفاع صافي الدخل العائد لمساهمي الشركة للربع الثاني من العام 2024م بنسبة بلغت 0.74% مقارنة بالربع الأول من العام 2024م ويعود ذلك إلى الارتفاع في الإيرادات.
وبحسب البيان يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى ارتفاع الربح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء ("EBITDA") خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو 2024م (ستة أشهر) إذ بلغ 1,364.23 مليون ريال وبنسبة نمو قدرها 10.16%، كما بلغت نسبة هامش الربح ("EBITDA") 26.78% مقارنة بـ 27.04% في الفترة المماثلة من العام السابق.
وشملت الأسباب: ارتفاع صافي الدخل خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو 2024م (ستة أشهر) بنسبة قدرها 13.29%، ليبلغ 1,105.97 مليون ريال وبارتفاع في نسبة هامش صافي الدخل حيث بلغت 21.71% مقارنة بـ 21.32% خلال الفترة المماثلة من العام السابق.
وارتفع صافي الدخل بشكل رئيسي نتيجة لارتفاع الإيرادات مدفوعة بالنمو في أعداد المراجعين.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب الارتفاع في صافي الربح إلى ارتفاع الربح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء ("EBITDA") للربع الثاني من العام 2024م إذ بلغ 683.10 مليون ريال وبنسبة نمو قدرها 10.96%، وبلغت نسبة هامش الربح ("EBITDA") 26.54% مقارنة بـ 27.09% للربع المماثل من العام السابق.
وتضمنت الأسباب: ارتفاع صافي الدخل للربع الثاني من العام 2024م بنسبة قدرها 13.98%، ليبلغ 555.03 مليون ريال، وبلغت نسبة هامش صافي الدخل 21.57% مقارنة بـ21.43 % خلال الربع المماثل من العام السابق ، إذ ارتفع صافي الدخل بشكل رئيسي نتيجة لارتفاع الإيرادات مدفوعة بالنمو في أعداد المراجعين.
ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق: إلى ارتفاع صافي الدخل العائد لمساهمي الشركة للربع الثاني من العام 2024م بنسبة بلغت 0.74% مقارنة بالربع الأول من العام 2024م ويعود ذلك إلى الارتفاع في الإيرادات.
وبحسب البيان يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى ارتفاع الربح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء ("EBITDA") خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو 2024م (ستة أشهر) إذ بلغ 1,364.23 مليون ريال وبنسبة نمو قدرها 10.16%، كما بلغت نسبة هامش الربح ("EBITDA") 26.78% مقارنة بـ 27.04% في الفترة المماثلة من العام السابق.
وشملت الأسباب: ارتفاع صافي الدخل خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو 2024م (ستة أشهر) بنسبة قدرها 13.29%، ليبلغ 1,105.97 مليون ريال وبارتفاع في نسبة هامش صافي الدخل حيث بلغت 21.71% مقارنة بـ 21.32% خلال الفترة المماثلة من العام السابق.
وارتفع صافي الدخل بشكل رئيسي نتيجة لارتفاع الإيرادات مدفوعة بالنمو في أعداد المراجعين.