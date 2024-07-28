شكرا لقرائتكم خبر عن تغطية تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في أسهم «أيان» بنسبة 84.79% والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة أيان للاستثمار نتائج تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة وتفاصيل عملية بيع الأسهم التي لم يكتتب فيها.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن إجمالي عدد الأسهم المكتتب بها من مجمل الأسهم المطروحة الجديدة 16,957,779 سهم من الأسهم الجديدة المطروحة من إجمالي عدد 20,000,000 سهم.
وأضافت أن قيمة الأسهم المكتتب فيها 169,577,790 ريال، فيما بلغت نسبة التغطية من مجمل الأسهم المطروحة الجديدة 84.79%.
ونوهت بطرح الأسهم المتبقية على عدد من المستثمرين ذوي الطابع المؤسسي "المؤسسات الاستثمارية" وستقدم تلك المؤسسات الاستثمارية عروض شراء للأسهم المتبقية.
وستخصص الأسهم المتبقية للمؤسسات الاستثمارية ذات العرض الأعلى ثم الأقل فالأقل (بشرط ألا يقل عن سعر الطرح)، على أن تخصص الأسهم بالتناسب على المؤسسات الاستثمارية التي تقدم نفس العرض.
وأفادت بأن في حال لم تكتتب المؤسسات الاستثمارية في جميع الأسهم المتبقية، فستخصص الأسهم المتبقية لمتعهد التغطية "شركة الإنماء للاستثمار" والذي سيقوم بالاكتتاب بها وذلك بسعر الطرح.
وأشارت إلى أن تاريخ بداية الطرح المتبقي 1446-01-23 الموافق 2024-07-29، فيما سيكون تاريخ نهاية الطرح المتبقي 1446-01-24 الموافق 2024-07-30.
وتبدأ فترة الطرح المتبقي للأسهم التي لم يتم الاكتتاب بها والبالغة (3,042,221) سهم من الساعة (10:00) صباحًا يوم الاثنين بتاريخ 23-01-1446هـ (الموافق 29-07-2024م) وتستمر إلى الساعة (5:00) مساءً يوم الثلاثاء بتاريخ 24-01-1446هـ (الموافق 30-07-2024م).
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن إجمالي عدد الأسهم المكتتب بها من مجمل الأسهم المطروحة الجديدة 16,957,779 سهم من الأسهم الجديدة المطروحة من إجمالي عدد 20,000,000 سهم.
وأضافت أن قيمة الأسهم المكتتب فيها 169,577,790 ريال، فيما بلغت نسبة التغطية من مجمل الأسهم المطروحة الجديدة 84.79%.
ونوهت بطرح الأسهم المتبقية على عدد من المستثمرين ذوي الطابع المؤسسي "المؤسسات الاستثمارية" وستقدم تلك المؤسسات الاستثمارية عروض شراء للأسهم المتبقية.
وستخصص الأسهم المتبقية للمؤسسات الاستثمارية ذات العرض الأعلى ثم الأقل فالأقل (بشرط ألا يقل عن سعر الطرح)، على أن تخصص الأسهم بالتناسب على المؤسسات الاستثمارية التي تقدم نفس العرض.
وأفادت بأن في حال لم تكتتب المؤسسات الاستثمارية في جميع الأسهم المتبقية، فستخصص الأسهم المتبقية لمتعهد التغطية "شركة الإنماء للاستثمار" والذي سيقوم بالاكتتاب بها وذلك بسعر الطرح.
وأشارت إلى أن تاريخ بداية الطرح المتبقي 1446-01-23 الموافق 2024-07-29، فيما سيكون تاريخ نهاية الطرح المتبقي 1446-01-24 الموافق 2024-07-30.
وتبدأ فترة الطرح المتبقي للأسهم التي لم يتم الاكتتاب بها والبالغة (3,042,221) سهم من الساعة (10:00) صباحًا يوم الاثنين بتاريخ 23-01-1446هـ (الموافق 29-07-2024م) وتستمر إلى الساعة (5:00) مساءً يوم الثلاثاء بتاريخ 24-01-1446هـ (الموافق 30-07-2024م).