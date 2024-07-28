شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أرباح «عذيب للاتصالات» إلى 46.73 مليون ريال في الربع الثاني والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

والجدير بالذكر أن الارباح التشغيلية للشركة ارتفعت بنسبة 44% بالرغم من ارتفاع تكلفة الخدمات والمصروفات العمومية والإدارية وخسائر الهبوط في الذمم المدينة التجارية ومصروف الزكاة وضريبة الدخل وارتفاع الإيرادات وانخفاض مصروفات البيع والتسويق.

ووزعت الشركة بعض التكاليف والمصاريف والمخصصات السنوية وتسجيلها بشكل ربعي بدلا من تسجيلها في نهاية السنة مرة واحدة كمخصص الزكاة وضريبة الدخل والمكافآت السنوية للموظفين.

وحققت الشركة صافي ربح بلغ 46.7 مليون ريال مقارنة بمبلغ 16.3 مليون ريال للربع السابق والذي يتضمن تسجيل تكاليف غير متكررة خلال الربع السابق من العام السابق.

والجدير بالذكر أن الارباح التشغيلية للشركة ارتفعت بنسبة 75% نتيجة إلى زيادة الإيرادات وانخفاض تكلفة الخدمات ومصروفات البيع والتسويق والمصروفات العمومية والإدارية والتي تشمل مصاريف غير متكررة في الربع السابق بالإضافة إلى انخفاض خسائر الهبوط في الذمم المدينة التجارية وتكاليف التمويل ومصروفات الزكاة وضريبة الدخل والدخل الشامل الآخر، على الرغم من انخفاض الإيرادات الأخرى. الدمام - شريف احمد - انخفضت أرباح شركة اتحاد عذيب للاتصالات بنسبة 11.2% في الربع الثاني من 2024، مسجلة 46.73 مليون ريال، مقابل 52.6 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، حققت الشركة صافي ربح بلغ 46.7 مليون ريال مقارنة بمبلغ 52.6 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق والذي يتضمن تسجيل إيرادات تمويلية غير متكررة خلال الربع المماثل من العام السابق بمبلغ 21.7 مليون ريال نتيجة التسوية التي قامت بها الشركة مع هيئة الاتصالات والتقنية والفضاء.والجدير بالذكر أن الارباح التشغيلية للشركة ارتفعت بنسبة 44% بالرغم من ارتفاع تكلفة الخدمات والمصروفات العمومية والإدارية وخسائر الهبوط في الذمم المدينة التجارية ومصروف الزكاة وضريبة الدخل وارتفاع الإيرادات وانخفاض مصروفات البيع والتسويق.ووزعت الشركة بعض التكاليف والمصاريف والمخصصات السنوية وتسجيلها بشكل ربعي بدلا من تسجيلها في نهاية السنة مرة واحدة كمخصص الزكاة وضريبة الدخل والمكافآت السنوية للموظفين.وحققت الشركة صافي ربح بلغ 46.7 مليون ريال مقارنة بمبلغ 16.3 مليون ريال للربع السابق والذي يتضمن تسجيل تكاليف غير متكررة خلال الربع السابق من العام السابق.والجدير بالذكر أن الارباح التشغيلية للشركة ارتفعت بنسبة 75% نتيجة إلى زيادة الإيرادات وانخفاض تكلفة الخدمات ومصروفات البيع والتسويق والمصروفات العمومية والإدارية والتي تشمل مصاريف غير متكررة في الربع السابق بالإضافة إلى انخفاض خسائر الهبوط في الذمم المدينة التجارية وتكاليف التمويل ومصروفات الزكاة وضريبة الدخل والدخل الشامل الآخر، على الرغم من انخفاض الإيرادات الأخرى.