شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «شاكر» إلى 16.44 مليون ريال في الربع الثاني من 2024 والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

وحقّقت شاكر صافي ربح بلغ 16.45 مليون ريال في الربع الثاني من السنة المالية 2024، ما يعكس انخفاضاً قدره 49.00% على أساس ربع سنوي مقارنةً بصافي الربح المسجّل في الربع الأول من السنة المالية 2024.

ويرجع هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى انخفاض إجمالي الإيرادات بمقدار 16.48%، نتيجة تراجع مبيعات قطاع الأجهزة المنزلية بسبب ظروف السوق خلال فترة الأعياد والعطلات الموسمية.

وعلاوةً على ذلك، ساهم ارتفاع مصاريف البيع والمصاريف الإدارية والعمومية وارتفاع مخصصات الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة الأخرى، نتيجة الطابع الموسمي لهذا الفترة، في التأثير على مستوى الربحية. ولكن رغم هذه التحديات، أظهر قطاع حلول التدفئة والتهوية والتكييف مرونته، محققاً زيادةً في المبيعات بمقدار 1.91% على أساس ربع سنوي.

وشهد صافي الربح، العائد إلى مساهمي الشركة، زيادةً قدرها 9.05% على أساس سنوي، من 44.66 مليون ريال في النصف الأول من السنة المالية 2023 إلى 48.70 مليون ريال في النصف الأول من السنة المالية 2024.

وجاءت هذه الزيادة نتيجة ارتفاع الإيرادات وإجمالي الربح، وانخفاض تكاليف التمويل عبر تخفيض الديون، إضافةً إلى زيادة بلغت 7.17% في حصة أرباح الشركة من مصنع إل جي – شاكر. الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر بنسبة 3.5% إلى 16.448 مليون ريال في الربع الثاني من 2024، مقابل 15.885 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، جاءت هذه الزيادة نتيجة ارتفاع الإيرادات وإجمالي الربح، وانخفاض تكاليف التمويل، إضافةً إلى الزيادة في حصة أرباح الشركة من مصنع إل جي– شاكر.وحقّقت شاكر صافي ربح بلغ 16.45 مليون ريال في الربع الثاني من السنة المالية 2024، ما يعكس انخفاضاً قدره 49.00% على أساس ربع سنوي مقارنةً بصافي الربح المسجّل في الربع الأول من السنة المالية 2024.ويرجع هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى انخفاض إجمالي الإيرادات بمقدار 16.48%، نتيجة تراجع مبيعات قطاع الأجهزة المنزلية بسبب ظروف السوق خلال فترة الأعياد والعطلات الموسمية.وعلاوةً على ذلك، ساهم ارتفاع مصاريف البيع والمصاريف الإدارية والعمومية وارتفاع مخصصات الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة الأخرى، نتيجة الطابع الموسمي لهذا الفترة، في التأثير على مستوى الربحية. ولكن رغم هذه التحديات، أظهر قطاع حلول التدفئة والتهوية والتكييف مرونته، محققاً زيادةً في المبيعات بمقدار 1.91% على أساس ربع سنوي.وشهد صافي الربح، العائد إلى مساهمي الشركة، زيادةً قدرها 9.05% على أساس سنوي، من 44.66 مليون ريال في النصف الأول من السنة المالية 2023 إلى 48.70 مليون ريال في النصف الأول من السنة المالية 2024.وجاءت هذه الزيادة نتيجة ارتفاع الإيرادات وإجمالي الربح، وانخفاض تكاليف التمويل عبر تخفيض الديون، إضافةً إلى زيادة بلغت 7.17% في حصة أرباح الشركة من مصنع إل جي – شاكر.