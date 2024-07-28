شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «البحري» إلى 733.2 مليون ريال في الربع الثاني والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود السبب الرئيسي لارتفاع صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى: ارتفاع مجمل الربح بمبلغ 289 مليون ريال نتيجة تحسن الأداء التشغيلي وأسعار النقل العالمية لعدة قطاعات بالمجموعة.

وارتفع مجمل الربح لقطاع نقل الكيماويات بمبلغ 167 مليون ريال، وقطاع نقل النفط بمبلغ 86 مليون ريال، خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق.

وتضمنت الأسباب: ارتفاع الأرباح من حصة الشركة في شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية بمبلغ 24 مليون ريال خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق.

وحد من الإرتفاع من صافي الربح، ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية بمبلغ 43 مليون ريال خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق.

ويعود السبب الرئيسي لارتفاع صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى: ارتفاع مجمل الربح بمبلغ 206 مليون ريال نتيجة تحسن الأداء التشغيلي وأسعار النقل العالمية لعدة قطاعات بالمجموعة.

وارتفع مجمل الربح لقطاع الخدمات اللوجستية بمبلغ 74 مليون ريال، وقطاع نقل النفط بمبلغ 70 مليون ريال، وقطاع نقل الكيماويات بمبلغ 65 مليون ريال خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق.

وشملت الأسباب: ارتفاع الأرباح من حصة الشركة في شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية بمبلغ 79 مليون ريال خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق.

وتضمنت الأسباب: ارتفاع الإيرادات الأخرى بمبلغ 55 مليون ريال خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق وذلك بشكل رئيسي نتيجة تحقيق مكاسب رأسمالية بقيمة 76 مليون ريال (مقارنة بـ22 مليون ريال بالربع السابق) من بيع سفن ضمن خطة تحديث الأسطول.

ومن ضمن الأسباب: انخفاض المصروفات التمويلية بقيمة 19 مليون ريال وذلك نتيجة سداد بعض القروض خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق.

وحد من الارتفاع في صافي الربح، ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية بمبلغ 41 مليون ريال خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق.

ويعود السبب الرئيسي لارتفاع صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى: ارتفاع مجمل الربح بمبلغ 337 مليون ريال نتيجة تحسن الأداء التشغيلي وأسعار النقل العالمية لعدة قطاعات بالمجموعة.

وارتفع مجمل الربح لقطاع نقل الكيماويات بمبلغ 201 مليون ريال، وقطاع نقل النفط بمبلغ 166 مليون ريال خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق.

وتضمنت الأسباب: ارتفاع الإيرادات التمويلية بمبلغ 22 مليون ريال خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق.

وحد من الارتفاع في صافي الربح، ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية بمبلغ 54 مليون ريال، وانخفاض الأرباح من حصة الشركة في شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية بمبلغ 44 مليون ريال خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق. الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري بنسبة 48% في الربع الثاني من 2024، لتصل إلى 733.19 مليون ريال، مقابل 495.38 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود السبب الرئيسي لارتفاع صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى: ارتفاع مجمل الربح بمبلغ 289 مليون ريال نتيجة تحسن الأداء التشغيلي وأسعار النقل العالمية لعدة قطاعات بالمجموعة.وارتفع مجمل الربح لقطاع نقل الكيماويات بمبلغ 167 مليون ريال، وقطاع نقل النفط بمبلغ 86 مليون ريال، خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق.وتضمنت الأسباب: ارتفاع الأرباح من حصة الشركة في شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية بمبلغ 24 مليون ريال خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق.وحد من الإرتفاع من صافي الربح، ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية بمبلغ 43 مليون ريال خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق.ويعود السبب الرئيسي لارتفاع صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى: ارتفاع مجمل الربح بمبلغ 206 مليون ريال نتيجة تحسن الأداء التشغيلي وأسعار النقل العالمية لعدة قطاعات بالمجموعة.وارتفع مجمل الربح لقطاع الخدمات اللوجستية بمبلغ 74 مليون ريال، وقطاع نقل النفط بمبلغ 70 مليون ريال، وقطاع نقل الكيماويات بمبلغ 65 مليون ريال خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق.وشملت الأسباب: ارتفاع الأرباح من حصة الشركة في شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية بمبلغ 79 مليون ريال خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق.وتضمنت الأسباب: ارتفاع الإيرادات الأخرى بمبلغ 55 مليون ريال خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق وذلك بشكل رئيسي نتيجة تحقيق مكاسب رأسمالية بقيمة 76 مليون ريال (مقارنة بـ22 مليون ريال بالربع السابق) من بيع سفن ضمن خطة تحديث الأسطول.ومن ضمن الأسباب: انخفاض المصروفات التمويلية بقيمة 19 مليون ريال وذلك نتيجة سداد بعض القروض خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق.وحد من الارتفاع في صافي الربح، ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية بمبلغ 41 مليون ريال خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق.ويعود السبب الرئيسي لارتفاع صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى: ارتفاع مجمل الربح بمبلغ 337 مليون ريال نتيجة تحسن الأداء التشغيلي وأسعار النقل العالمية لعدة قطاعات بالمجموعة.وارتفع مجمل الربح لقطاع نقل الكيماويات بمبلغ 201 مليون ريال، وقطاع نقل النفط بمبلغ 166 مليون ريال خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق.وتضمنت الأسباب: ارتفاع الإيرادات التمويلية بمبلغ 22 مليون ريال خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق.وحد من الارتفاع في صافي الربح، ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية بمبلغ 54 مليون ريال، وانخفاض الأرباح من حصة الشركة في شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية بمبلغ 44 مليون ريال خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق.