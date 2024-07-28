شكرا لقرائتكم خبر عن 14 أغسطس.. موعد توزيع الأرباح على مساهمي «دله الصحية» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - حددت شركة دله للخدمات الصحية موعد أحقية وتوزيع الأرباح على المساهمين ليكون تاريخ الأحقية يوم الأربعاء المقبل، فيما سيكون تاريخ التوزيع في 14 أغسطس المقبل.
وكانت شركة دله للخدمات الصحية قد أعلنت على موقع تداول السعودية في 12 يونيو الماضي، توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الأول من العام 2024م بواقع (0.50) ريال للسهم والتي تمثل 5% من القيمة الاسمية للسهم وبإجمالي مبلغ 48.794.782.50 ريال.
وبلغ إجمالي عدد أسهم الخزينة غير المستحقة للأرباح 91,601 سهم حتى تاريخه.
ووافقت الجمعية العامة للمساهمين في 13 يونيو الماضي على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية نصف سنوية او ربع سنوية عن العام المالي 2024م.
وكانت شركة دله للخدمات الصحية قد أعلنت على موقع تداول السعودية في 12 يونيو الماضي، توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الأول من العام 2024م بواقع (0.50) ريال للسهم والتي تمثل 5% من القيمة الاسمية للسهم وبإجمالي مبلغ 48.794.782.50 ريال.
وبلغ إجمالي عدد أسهم الخزينة غير المستحقة للأرباح 91,601 سهم حتى تاريخه.
ووافقت الجمعية العامة للمساهمين في 13 يونيو الماضي على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية نصف سنوية او ربع سنوية عن العام المالي 2024م.