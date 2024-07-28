شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «ساسكو» إلى 12.85 مليون ريال في الربع الثاني والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع المبيعات مما أدى إلى ارتفاع مجمل الربح وارتفاع الإيرادات الأخرى وانخفاض مصروف مخصص الخسائر الائتمانية، مصاريف التمويل ومصروف الزكاة وذلك على الرغم من ارتفاع المصاريف العمومية ومصاريف التسويق.

ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى ارتفاع المبيعات والإيرادات الأخرى وانخفاض تكلفة التمويل ومصروف الزكاة وذلك على الرغم من ارتفاع المصاريف العمومية ومصاريف التسويق ومخصص الخسائر الائتمانية.

وبحسب البيان يعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى ارتفاع تكلفة المبيعات والمصاريف العمومية، مصاريف التسويق ومصاريف التمويل وذلك على الرغم من ارتفاع المبيعات وانخفاض مصروف مخصص الخسائر الائتمانية ومصروف الزكاة. الدمام - شريف احمد - حققت الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) صافي ربح في الربع الثاني من 2024، يقدر بنحو 12.85 مليون ريال، مرتفعا بنسبة %، مقابل مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع المبيعات مما أدى إلى ارتفاع مجمل الربح وارتفاع الإيرادات الأخرى وانخفاض مصروف مخصص الخسائر الائتمانية، مصاريف التمويل ومصروف الزكاة وذلك على الرغم من ارتفاع المصاريف العمومية ومصاريف التسويق.ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى ارتفاع المبيعات والإيرادات الأخرى وانخفاض تكلفة التمويل ومصروف الزكاة وذلك على الرغم من ارتفاع المصاريف العمومية ومصاريف التسويق ومخصص الخسائر الائتمانية.وبحسب البيان يعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى ارتفاع تكلفة المبيعات والمصاريف العمومية، مصاريف التسويق ومصاريف التمويل وذلك على الرغم من ارتفاع المبيعات وانخفاض مصروف مخصص الخسائر الائتمانية ومصروف الزكاة.