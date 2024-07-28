شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع أرباح نقدية على مساهمي «سليمان الحبيب» عن الربع الثاني من 2024 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية، أمس، توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الثاني من العام 2024م.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن إجمالي المبلغ الموزع 409.50 مليون ريال.
وأضافت أن عدد الأسهم المستحقة للأرباح 350 مليون سهم، فيما تبلغ حصة السهم من التوزيع 1.17 ريال لكل سهم، بينما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 11.7%.
وأضافت أن تاريخ الأحقية سيكون 1446-01-26 الموافق 2024-08-01، فيما سيكون تاريخ التوزيع 1446-02-15 الموافق 2024-08-19.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن إجمالي المبلغ الموزع 409.50 مليون ريال.
وأضافت أن عدد الأسهم المستحقة للأرباح 350 مليون سهم، فيما تبلغ حصة السهم من التوزيع 1.17 ريال لكل سهم، بينما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 11.7%.
وأضافت أن تاريخ الأحقية سيكون 1446-01-26 الموافق 2024-08-01، فيما سيكون تاريخ التوزيع 1446-02-15 الموافق 2024-08-19.