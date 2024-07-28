ارتفاع أرباح البحري 48 % خلال الربع الثاني 2024

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

ارتفعت أرباح الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري إلى 733.2 مليون ريال بنسبة 48 % خلال الربع الثاني 2024 مقارنة بأرباح 495.38 مليون ريال حققتها خلال الربع المماثل من العام السابق.

وأرجعت الشركة سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع مجمل الربح بمبلغ 289 مليون ريال نتيجة تحسن الأداء التشغيلي وأسعار النقل العالمية لعدة قطاعات بالمجموعة، حيث ارتفع مجمل الربح لقطاع نقل الكيماويات بمبلغ 167 مليون ريال، وقطاع نقل النفط بمبلغ 86 مليون ريال، خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق، ارتفاع الأرباح من حصة الشركة في شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية بمبلغ 24 مليون ريال خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق، في حين حد من الارتفاع من صافي الربح، ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية بمبلغ 43 مليون ريال خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط