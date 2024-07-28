شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الغرف يتلقى خطاب وكلاء وموزعى السيارات حول مشكلات القطاع والان مع تفاصيل الخبر

‎تقدم اللواء نور الدين محمد درويش، رئيس شعبة وكلاء وموزعي وتجار السيارات بالغرفة التجارية بالقاهرة، بخطاب عاجل إلى أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وذلك لعرض المشاكل والتحديات الجمة التي تواجه قطاع السيارات في مصر، والتي تُهدد بتعطيل مسيرته ونموه.

‏‎ويأتي هذا الخطاب بعد اجتماع عقدته شعبة وكلاء وموزعي وتجار السيارات في مقر الغرفة التجارية بالقاهرة يوم الثلاثاء الموافق 9 يوليو الجاري، لمناقشة هذه المشاكل بشكل مستفيض وبحث حلول جذرية لها.

‏‎وأكد درويش في خطابه على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة التصدي للمشكلات والصعاب بروح من الشفافية والواقعية والمصداقية الكاملة، خاصة في ظل الظروف العالمية الراهنة التي تُلقي بظلالها على مختلف القطاعات.

كما شدد على حرص الدولة المصرية، ممثلة في مجلس وزرائها الجديد، على إيجاد حلول فعالة تضمن مصلحة الوطن والمواطنين.

‏‎وتناول الخطاب ثلاث مشكلات رئيسية تُواجه قطاع السيارات حاليًا، وهي التوقف الكامل لمنظومة ACI لإصدار الرقم التعريفي ACID لبند سيارات الركوب، إضافة إلى صعوبة آلية تنفيذ القرار الوزاري رقم (9) لسنة 2022 والذي يشترط وجود مراكز صيانة معتمدة طبقا للتوزيع الجغرافى تتناسب طاقاتها الاستيعابية للخدمة مع عدد المركبات المباعة سنويا بالسوق المحلى، وتوافر قطع الغيار الأساسية ذات الصلة بجداول الصيانة الصادرة من الشركات المنتجة بحيث تغطى بحد أدنى نسبة 15% من عدد المركبات وذلك لضمان شروط السلامة والأمان.

كما تضمن الخطاب تأثير الكتاب الدوري رقم (100) والخاص بنقل معارض السيارات خارج الكتلة السكنية على مستوى الجمهورية وهو ما يُلقي بعبء مالي كبير على أصحاب معارض السيارات داخل هذه المناطق.

ومن جهته، طالب المهندس أمير هلالي رئيس لجنة المستوردين بشعبة وكلاء وموزعي وتجار السيارات، بضرورة التدخل العاجل لحل هذه المشاكل، وذلك من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة وإيجاد حلول تراعي مصلحة جميع أطراف قطاع السيارات، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.



